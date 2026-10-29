Madagascar: Akany Avoko Ambohidratrimo - Remise de dons pour les 121 pensionnaires

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

DHL Madagascar a organisé une journée de solidarité auprès des pensionnaires de l'Akany Avoko. L'entreprise a remis des vivres et des produits de première nécessité pour soutenir les 121 résidents de cet établissement dédié à la protection et à la réinsertion des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité.

Le don comprend du riz, de l'huile, des yaourts et des produits d'hygiène, dont des serviettes hygiéniques. Ouvert le 8 février 1963, l'Akany Avoko est né à la suite des inondations de 1959 à Antananarivo. En 2017, une annexe destinée aux garçons mineurs a été créée à Bevalala.

Anciens pensionnaires

Fatima Sullivan, responsable et partenaire régionale de DHL, a encouragé les jeunes à s'entraider et à faire de l'éducation une priorité. « Vous constituez l'avenir de ce pays », leur a-t-elle rappelé, en les invitant à grandir ensemble et à poursuivre leurs efforts. Le directeur général de DHL Madagascar a également souligné l'importance de la responsabilité individuelle.

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La directrice de l'Akany Avoko, Ivelohanta Razafindrasoa, a rappelé que le centre accueille des mineurs de trois mois à 18 ans, dont des enfants en situation de handicap et des victimes de violences. Le suivi mobilise plusieurs professionnels et associe les familles lorsque cela est possible. Plusieurs anciens pensionnaires ont depuis intégré différents secteurs professionnels, dont la santé, l'hôtellerie, le journalisme et l'administration publique.

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