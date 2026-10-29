Madagascar: Octobre Rose 2026 - Une marche solidaire pour sensibiliser au cancer du sein, demain

Dans le cadre de la célébration d'Octobre Rose 2026, une grande marche solidaire se tiendra le vendredi 30 octobre à Antananarivo afin d'ouvrir officiellement la Journée de sensibilisation au cancer du sein, organisée au CHU-HJRA.

Cette initiative rassemble plusieurs acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie, notamment l'association Ho Salama, Espoir Rose Madagascar, l'AROM ainsi que le Rotary Club Antananarivo Mahamasina. Le départ est prévu à 8 heures devant la Bibliothèque nationale d'Ampefiloha, avec une arrivée au CHU-HJRA.

Dépistage

L'événement est ouvert à tous, sans distinction. Patients, familles, amis, sportifs, entreprises et simples citoyens sont invités à prendre part à cette mobilisation placée sous le signe de la solidarité et de l'espoir. Au-delà de l'activité sportive, cette marche a pour objectif de sensibiliser la population à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

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Les organisateurs rappellent que cette maladie constitue aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique. Pourtant, lorsqu'elle est détectée à temps, les chances d'une prise en charge efficace sont considérablement améliorées.

Soutien

Le message porté par les initiateurs de cette manifestation est clair : face au cancer du sein, personne ne devrait se sentir seul. La lutte contre cette pathologie ne concerne pas uniquement les personnes touchées, mais l'ensemble de la société.

À travers cette marche, les participants témoigneront de leur soutien aux patientes, rendront hommage aux survivantes et contribueront à renforcer la sensibilisation auprès du grand public. Une distribution d'eau est prévue à l'arrivée pour les marcheurs, dans une ambiance qui se veut à la fois conviviale, solidaire et porteuse d'espoir.