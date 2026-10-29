Madagascar: Forum national des entreprises - 4 000 participants attendus à Mahamasina

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

La 8e édition du Forum national des entreprises (FNE) se tiendra les 13 et 14 novembre prochains au stade Barea de Mahamasina. Placé sous le thème « Agir vite et changer d'échelle : No Limit », l'événement réunira les acteurs de l'entrepreneuriat autour des perspectives de croissance des entreprises malgaches.

Organisé par Madagascar Entreprises Développement (MED), à travers son Club des Entrepreneurs, en partenariat avec l'Institut européen de coopération et de développement (IECD), le forum s'adresse aux porteurs de projets, aux startups, aux TPE-PME et aux investisseurs.

Des conférences, des ateliers, des rencontres d'affaires et des espaces d'exposition-vente sont prévus. Un concours de pitch permettra également aux startups et aux PME de présenter leurs projets à des décideurs et à des investisseurs.

Accompagnement

Les organisateurs prévoient la participation de 4 000 personnes et la présence de 60 exposants. Cinq ateliers, six conférences et des rencontres professionnelles figurent au programme. Cette édition s'inscrit dans le cadre du projet Mamoatovia, financé par l'Agence française de développement (AFD), qui vise notamment à renforcer l'accompagnement des entrepreneurs, en particulier des femmes.

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