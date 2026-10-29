Afrique: FIFA U15 World Cup & Festival - Les Barea affrontent le Sénégal en quarts de finale du Tier B

Enchaînant les matchs à un rythme effréné, les jeunes Barea continuent pourtant de répondre présents. Victorieux de leurs deux rendez-vous à élimination directe de mercredi, les représentants malgaches se rapprochent un peu plus d'une place dans le dernier carré du Tier B.

La belle aventure des jeunes Barea se poursuit à Bakou. Après avoir validé leur qualification pour le tableau final du Tier B, les représentants malgaches ont franchi avec succès deux nouveaux obstacles mercredi pour se hisser en quarts de finale de la FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Leur journée a débuté par un duel accroché face à l'Irak en seizièmes de finale.

Menés au score, les Malgaches ont une nouvelle fois démontré leur force de caractère en renversant la situation. Tiavo a d'abord remis les deux équipes à égalité avant que Francisco n'inscrive le but de la victoire, offrant un succès précieux à Madagascar (2-1). Dans la soirée, les Malgaches étaient de retour sur la pelouse pour défier l'Ouzbékistan en huitièmes de finale. Malgré l'enchaînement des matchs, les jeunes Barea ont livré une prestation pleine de maîtrise.

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Francisco a montré la voie en ouvrant le score à la 17e minute avant que Toky ne double rapidement la mise. Au retour des vestiaires, Mendrika a accentué l'avance malgache, plaçant son équipe dans une position idéale. L'Ouzbékistan est parvenu à réduire l'écart en cours de seconde période, mais les Malgaches n'ont jamais réellement tremblé. Déjà buteur en première mi-temps, Francisco s'est offert un doublé en fin de rencontre pour sceller définitivement le sort du match et assurer une victoire convaincante sur le score de 4 buts à 1.

Avec deux succès enregistrés dans la même journée, Madagascar confirme son excellente dynamique dans cette compétition mondiale, même dans la division B où l'enjeu s'est de chercher le meilleur résultat possible au classement. En quarts de finale aujourd'hui, les Barea auront fort à faire face au Sénégal, auteur d'une démonstration offensive en huitièmes de finale avec une large victoire 6 à 1 contre le Costa Rica.

Un adversaire de taille pour les jeunes Malgaches, désormais à deux succès d'une qualification pour la finale du Tier B. En cas de victoire, les Malgaches enchaîneront dans la foulée avec les demi-finales. À deux marches de la finale du Tier B, les jeunes Barea ont désormais l'occasion de poursuivre un parcours déjà remarquable et de porter encore plus haut les couleurs du football malgache sur la scène internationale.