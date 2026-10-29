Afrique: Jeux Olympiques de la Jeunesse - Six disciplines et 44 représentants pour Madagascar à Dakar

Quarante-quatre représentants, six disciplines en compétition et une présence en haltérophilie en démonstration : Madagascar affiche ses ambitions pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. Les athlètes rallieront toutefois le Sénégal sans avoir bénéficié d'un regroupement national, la préparation ayant été assurée séparément par chaque fédération concernée.

Le grand départ est arrivé pour la délégation malgache appelée à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Forte de 44 membres, comprenant athlètes, entraîneurs, dirigeants, personnels médicaux et responsables de la communication, l'équipe nationale s'envole aujourd'hui pour la capitale sénégalaise où se déroulera cette compétition du 31 octobre au 13 novembre. Madagascar sera présent dans six disciplines officielles : le rugby, l'athlétisme, la natation, le tennis de table, la lutte et le judo.

L'haltérophilie figurera également au programme, mais sous forme de démonstration. Les espoirs malgaches reposeront notamment sur Bryan Minoharintsoa Tokiniaina (-100 kg) en judo, Francia Nomenjanahary Randriatiana (45 kg) en lutte de plage, les nageurs Tendry Rakotobe et Océane Rakotonanahary, Tina Andriantahina en tennis de table ainsi que Jauslin Anjara Laura, pensionnaire en Suisse, engagée sur le 200 m en athlétisme. En haltérophilie, Tendry Tsiky Mahay Tia Rakotonoely portera les couleurs nationales lors de l'épreuve de démonstration.

Le rugby marquera une page importante de l'histoire sportive malgache. Pour la première fois, une discipline collective sera représentée par Madagascar aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. L'équipe sera composée de douze rugbywomen déterminées à relever le défi continental.

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Les honneurs reviendront à Océane Rakotonanahary et Bryan Minoharintsoa Tokiniaina, désignés porte-drapeaux de la délégation malgache lors de la cérémonie d'ouverture. « Notre objectif est d'aller chercher la victoire. C'est aussi un immense honneur pour moi de porter le drapeau malgache lors d'un rendez-vous olympique », a confié Bryan.

À noter qu'aucun regroupement national n'a été organisé pour l'ensemble des athlètes. Chaque fédération concernée a assuré de son côté la préparation de ses représentants. Une organisation particulière qui n'entame toutefois pas les ambitions de la Grande Île, décidée à faire bonne figure sur la scène olympique de la jeunesse.