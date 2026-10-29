Madagascar: Ndao Hanavao - Quand les rebuts textiles deviennent matière à créer et à entreprendre

Huit jeunes Malgaches participent actuellement à une formation inédite consacrée à la transformation de rebuts textiles en feutre recyclé. Menée dans le cadre du laboratoire de design social Ndao Hanavao, cette initiative associe création, innovation et insertion professionnelle autour d'une démarche de valorisation de matières destinées au rebut.

Créé en 2018 à Antananarivo par Rubis Mécénat, avec le soutien de Vitogaz Madagascar, le laboratoire de design social Ndao Hanavao poursuit son engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création, l'innovation et l'expérimentation de matériaux durables. Après avoir exploré la transformation des déchets plastiques puis la valorisation des algues envahissantes, le programme s'intéresse aujourd'hui à une nouvelle ressource : les rebuts issus de l'industrie textile.

Pour cette nouvelle promotion, huit jeunes bénéficiaires ont été sélectionnés pour participer à une formation inédite à Madagascar autour du feutrage textile. Pendant cinq semaines, ils sont accompagnés par la designer française Léa Dammann, lauréate de l'appel à projets lancé par Rubis Mécénat et Vitogaz Madagascar.

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Au coeur du projet se trouve un procédé de transformation qui donne une seconde vie à des matières vouées au rebut. Les chutes de tissus collectées auprès d'entreprises sont d'abord effilochées, puis assemblées grâce à une technique de feutrage qui permet de créer une matière entièrement nouvelle. Selon les procédés utilisés et les usages recherchés, ce matériau peut être souple ou plus rigide. Il ouvre ainsi un large champ de possibilités pour la conception d'objets du quotidien, d'accessoires, de pièces décoratives ou encore de revêtements muraux. Cette démarche illustre la capacité du design à transformer un déchet industriel en ressource créative à forte valeur ajoutée.

Les participants découvrent les différentes étapes du processus de création, depuis l'expérimentation des matériaux jusqu'au développement d'objets destinés à de futurs usages. Le programme leur permet d'acquérir des compétences concrètes tout en développant leur regard sur les enjeux environnementaux et les principes de l'économie circulaire.

La formation est également enrichie par des initiations au design, des cours de français, des ateliers de développement personnel à travers le théâtre, notamment menés avec la compagnie Miangaly, ainsi que des rencontres avec des artistes et des professionnels de la création. Cette approche transversale vise à renforcer aussi bien les compétences professionnelles que la confiance en soi et la capacité à entreprendre.

Coordonné depuis 2023 par le designer multidisciplinaire et doctorant en design du patrimoine culturel Domi Sanji, Ndao Hanavao poursuit ainsi une dynamique engagée depuis plusieurs années en faveur de l'émergence de nouveaux talents créatifs malgaches. Le laboratoire a déjà accompagné plus de 90 jeunes depuis sa création, plusieurs anciens bénéficiaires ayant par la suite développé leur propre activité ou intégré des parcours entrepreneuriaux.