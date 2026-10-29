Madagascar: Mode éthique et durable - Le ou la gagnant(e) connu(e) demain soir

La 4e édition de l'événement phare Mode éthique et durable est actuellement en cours à l'Institut français de Madagascar (IFM). Rendez-vous annuel incontournable, ce projet vise à repenser l'industrie du vêtement en valorisant les fibres naturelles, le savoir-faire local et l'écoresponsabilité.

Hier, la Galerie de l'IFM accueillait une rencontre immersive avec les créateurs. Le public a pu échanger directement avec ces artistes engagés pour découvrir leurs sources d'inspiration, le choix de leurs matières et leurs méthodes de confection.

Cette journée d'échanges en entrée libre a offert une belle plongée au coeur des ateliers. Elle a permis de mieux comprendre comment ces stylistes façonnent une mode plus respectueuse de l'environnement et des traditions.

Un défilé de clôture très attendu pour les six finalistes

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Demain soir, à 19h, la grande salle de spectacle de l'IFM accueillera le défilé tant attendu des six finalistes, puisque l'événement couronne en effet le créateur ou la créatrice qui se démarque à chaque édition. Ce rendez-vous marquera le point d'orgue de plusieurs semaines dédiées à la création contemporaine.

Chacun des candidats présentera sa vision d'une garde-robe consciente à travers quatre matières naturelles : la soie, le lin, la laine et le coton. Leurs collections allient rigueur technique, esthétique innovante et engagement environnemental.

Parmi les finalistes, Ida Rakotomanga mettra à l'honneur la soie. Rojo Raoilijaona et Franck Andrianjanahary ont choisi le lin, Elissah Hajarison sublimera la laine, tandis que Jaël Otonia et Rijanandrianina Randriantsitohaina ont travaillé le coton.

La Cape d'honneur pour couronner un parcours engagé

Le défilé de demain sera également marqué par la remise de la prestigieuse Cape d'honneur. Cette distinction viendra récompenser le parcours exceptionnel et la démarche écoresponsable de l'un de ces six stylistes émergents.

L'événement a en tout cas pour objectif d'accompagner la professionnalisation de la jeune garde de la mode malgache. Une initiative essentielle pour encourager la transmission des savoir-faire et faire évoluer les mentalités.

L'événement s'impose ainsi comme une véritable vitrine pour la création locale. Il démontre avec force que l'élégance et le respect de la planète peuvent se conjuguer avec passion et créativité.

Informations pratiques

Qui sortira vainqueur cette année ? Réponse demain.