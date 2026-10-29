Madagascar: Festival PanAfricain de Cannes - « Madagascar : que reste-t-il de moi ici ? » de Darcy Andriamendrikaindrindra sacré

29 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Le cinéma malgache brille sur la scène internationale. Lors de la 23e édition du Festival International du Film PanAfricain de Cannes, qui s'est tenue du 21 au 25 octobre 2026, le réalisateur Darcy Andriamendrikaindrindra a remporté le prix du meilleur court métrage documentaire pour son oeuvre intimiste « Madagascar : que reste-t-il de moi ici ? ».

D'une durée de 24 minutes, ce documentaire retrace le parcours du cinéaste, qui a quitté la Grande île dans sa jeunesse pour s'installer en Belgique. Après quinze ans d'éloignement, un voyage de deux mois sur sa terre natale, effectué en 2023, a agi comme un déclic.

Darcy Andriamendrikaindrindra part à la recherche de ses origines, guidé par une interrogation centrale : « Que reste-t-il de nous dans le pays que l'on a quitté ? » À travers la musique, les traditions et le recueil de souvenirs familiaux, le film explore avec délicatesse la construction de l'identité face au sentiment de déracinement. « Je l'ai réalisé pour retrouver un lien avec Madagascar, avec ma famille, avec ma culture, mais aussi avec une partie de moi-même qui s'était éloignée avec le temps », a confié le réalisateur sur ses réseaux sociaux, exprimant sa profonde gratitude envers le jury et son équipe à la suite de cette distinction.

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Cette consécration marque le début d'un beau parcours en festival. Le public aura l'occasion de découvrir le métrage lors de plusieurs projections prévues en Belgique, en France et à Madagascar. La première séance se tiendra à Bruxelles le 12 novembre à 19 heures, au cinéma RITCS, et sera suivie d'un échange avec le réalisateur. Pour le grand public, le documentaire sera accessible gratuitement sur YouTube entre la fin du mois de décembre et février prochain.

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