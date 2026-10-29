Madagascar: Basket Dance Party 4 - Lokofest donne le ton à la cité de Varatraza

Entre jeux de couleurs, danse et chants, le Lokofest a lancé les festivités de la quatrième édition de Basket Dance Party, le 24 octobre, devant l'hôtel de ville d'Antsiranana. Une grand-messe placée sous le signe de la jeunesse, de la créativité et de la passion du basketball.

La cité du Pain de Sucre a pris des couleurs. Devant la mairie, le Lokofest a donné le coup d'envoi dans une ambiance rythmée par les chants et les danses. Organisée par le club de basketball Wolves Antsiranana, la cérémonie d'ouverture a permis de présenter les établissements participants, venus afficher leur esprit d'équipe avant les premières confrontations sur le terrain.

Cette festivité a constitué une première occasion pour les différentes écoles de confirmer leur présence dans cette compétition qui associe sport et expression culturelle. Les participants ont ainsi rivalisé d'énergie et d'imagination pour séduire le public. Une récompense de 300 000 ariary est prévue pour la meilleure animation, de quoi stimuler la créativité et l'engagement des établissements en lice.

Le ballon entre en jeu

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Après l'ambiance festive de la veille, place à la compétition. Les premiers matchs se sont déroulés le 25 octobre au terrain de Chicago. Trois rencontres figuraient au programme de cette journée inaugurale, avec des équipes féminines et masculines représentant différents établissements scolaires. Chez les filles, Saint-Jean a pris le dessus sur Saint-Joseph, lançant ainsi sa campagne sur une note positive.

La dynamique s'est poursuivie chez les garçons, où Saint-Jean a de nouveau remporté la victoire face au Lycée privé adventiste. Une double performance qui permet à l'établissement de signer une entrée remarquée dans cette quatrième édition. La troisième rencontre, opposant Saint-Joseph au Lycée mixte dans la catégorie masculine, n'a cependant pas pu aller à son terme. La tombée de la nuit, conjuguée à l'absence d'éclairage sur le terrain, a contraint les organisateurs à interrompre le match.

Le gymnase en ligne de mire

Quelques complications liées à la disponibilité du gymnase ont également marqué le démarrage de la compétition. Les organisateurs assurent toutefois poursuivre leurs démarches afin que les prochaines rencontres puissent se tenir dans de meilleures conditions. Le rendez-vous du dimanche suivant est notamment envisagé au gymnase, sous réserve de la résolution des difficultés rencontrées.

Pour Wolves Antsiranana, l'enjeu est de maintenir la dynamique de cette manifestation qui fait dialoguer sport, expression artistique et vie scolaire. Avec Basket Dance Party, le basketball ne se limite pas aux paniers et aux résultats : il devient aussi un espace de rencontre, de représentation et de rivalité positive entre établissements.

La fête a commencé dans les rues, le ballon a pris le relais sur le parquet... ou presque. Reste désormais à transformer l'enthousiasme des premiers jours en une compétition menée dans des conditions à la hauteur des ambitions de cette quatrième édition.