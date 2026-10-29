Madagascar: Maison de force de Tsiafahy - L'enquête sur le projet d'évasion du colonel Patrick relancée par une arrestation à Maurice

L'homme d'affaires Shemir Sokataly, directeur de Maeva Group, a été arrêté à Flic-en-Flac. Il est soupçonné d'avoir participé au financement d'un projet d'incendie de la prison de haute sécurité de Tsiafahy pour faciliter l'évasion du colonel Patrick Rakotomamonjy.

L'enquête sur la tentative présumée d'évasion du colonel Patrick Rakotomamonjy, détenu à la maison de force de Tsiafahy, connaît un nouveau rebondissement. L'arrestation de l'homme d'affaires Shemir Sokataly à l'île Maurice, vendredi dernier, pourrait permettre aux enquêteurs malgaches de progresser dans leurs investigations sur un projet présumé d'incendie criminel de l'établissement pénitentiaire.

Selon le journal mauricien « Le Mauricien », publié le 27 octobre, le directeur de Maeva Group a été intercepté par la police de la Western Division sur la route principale de Flic-en-Flac, alors qu'il circulait à bord d'une voiture Suzuki en compagnie d'une ressortissante malgache. Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice mauricienne, il a ensuite été conduit aux Casernes centrales, dans l'attente de la suite des procédures judiciaires, notamment concernant une éventuelle extradition vers Madagascar.

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Les autorités malgaches soupçonnent cet homme d'affaires d'avoir contribué à la préparation d'une opération visant à provoquer des incendies dans certaines parties de la prison de Tsiafahy. L'objectif présumé aurait été de semer la panique et de désorganiser le dispositif de sécurité afin de permettre au colonel Patrick de s'évader. Le dossier avait déjà connu des avancées en septembre, avec la présentation de sept personnes devant le parquet dans le cadre de cette affaire.

Les investigations portaient notamment sur un projet d'incendie de la prison et sur une autre tentative présumée visant à manipuler les résultats des analyses médicales du détenu. L'exploitation d'un téléphone portable découvert dans sa cellule aurait contribué aux investigations.