La production prévisionnelle des dattes devrait atteindre environ 180.000 tonnes au titre de la campagne agricole 2026-2027, a fait savoir, mercredi à Erfoud (province d'Errachidia), le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté Alimentaire, Khalid Hatimy.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la 15ème édition du Salon International des Dattes au Maroc (SIDATTES 2026), M. Hatimy a relevé que la consommation nationale se situe entre 220.000 et 250.000 tonnes par an, appelant à promouvoir le développement de la production nationale et la régulation des importations.

« Le SIDATTES est bien plus qu'un rendez-vous agricole, c'est une étape stratégique qui traduit une ambition de développer une filière à fort potentiel », a fait observer le ministre.

Cette filière, a ajouté M. Hatimy, représente un levier essentiel de sécurité alimentaire, de développement territorial et de création de valeur ajoutée, avec des perspectives prometteuses sur le marché national et à l'export, notamment en matière de création d'emplois au profit des jeunes.

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Le ministre a également indiqué que les efforts portent sur le renforcement des capacités de stockage et de valorisation, la régulation des prix sur le marché national, ainsi que l'accompagnement des agriculteurs afin de renforcer leur présence sur les marchés internationaux.

Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté Alimentaire, la filière phoenicicole joue un rôle important dans le développement économique et social des territoires oasiens. Elle génère une valeur ajoutée dépassant les 3 milliards de dirhams, assure plus de 3,4 millions de journées de travail par an et contribue jusqu'à 60 % du revenu agricole des ménages oasiens.

Elle constitue également une source de revenus, directement ou indirectement, pour près de 2 millions de citoyens marocains. Au-delà de ses retombées économiques et sociales, elle contribue à la limitation de l'exode rural, à la lutte contre la désertification et à la préservation du patrimoine oasien, dans la continuité des efforts engagés dans le cadre du Plan Maroc Vert, puis de la stratégie Génération Green 2020-2030.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIDATTES 2026 est organisé, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté Alimentaire, par l'association du Salon International des Dattes au Maroc avec l'appui de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier (ANDZOA).

Déployée sur une superficie de 40.000 m², cette édition, dont les activités se poursuivent jusqu'au 01 novembre, réunit plus de 230 exposants marocains et étrangers et devrait accueillir plus de 100.000 visiteurs.

Le Salon est structuré autour de huit pôles thématiques consacrés notamment aux régions productrices, aux institutions et sponsors, aux participations internationales, aux agrofournitures, au machinisme agricole, à la Rahba, aux produits du terroir et à l'élevage.