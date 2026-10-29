Addis Ababa — Le livre du Premier ministre Abiy Ahmed, intitulé *Medemer*, a été présenté à Moscou dans sa traduction russe, marquant ainsi un nouveau chapitre dans le rayonnement international de cette philosophie éthiopienne ancrée dans les savoirs autochtones.

Le Premier ministre Abiy, qui assistait à l'événement, s'est dit fier de cette étape importante.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a décrit ce lancement comme la preuve que *Medemer* a franchi les frontières nationales et touche désormais un public international plus large.

Il a souligné que l'ouvrage, déjà traduit en anglais, en chinois et en arabe, s'adresse désormais au monde russophone, élargissant ainsi encore davantage sa portée mondiale et créant de nouvelles opportunités d'échanges intellectuels et culturels.

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Le Premier ministre a ajouté que la présence internationale croissante de « Medemer » témoigne de la contribution de l'Éthiopie au débat mondial grâce à des idées issues de ses propres traditions intellectuelles et de ses savoirs autochtones.

Il a également souligné l'importance de la traduction en russe en tant qu'échange réciproque de connaissances, rappelant que la Russie a depuis longtemps influencé les universitaires éthiopiens et la vie intellectuelle du pays.

Le Premier ministre Abiy a remercié la direction et les professionnels des médias de Russia Today (RT) pour leur engagement dans ce projet, affirmant que cette initiative contribuerait à renforcer les liens culturels et intellectuels entre l'Éthiopie et la Russie.

Ce lancement intervient alors que le Premier ministre est en visite à Moscou pour assister au troisième Sommet Russie-Afrique, qui rassemble des dirigeants africains et russes ainsi que des délégations de haut niveau afin de faire progresser le dialogue politique, la coopération économique et les partenariats stratégiques.

L'édition russe de Medemer est très attendue, car elle devrait apporter une dimension intellectuelle et culturelle aux relations entre l'Éthiopie et la Russie, en élargissant le champ de la coopération au-delà des liens diplomatiques et économiques traditionnels et en faisant découvrir à un public plus large la philosophie éthiopienne de la synergie et du progrès collectif.