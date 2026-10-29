Ethiopie: Le Premier ministre Abiy affirme que les systèmes de défense récemment acquis renforcent la dissuasion stratégique du pays

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la récente acquisition par l'Éthiopie de matériel militaire de pointe renforcerait considérablement les capacités défensives du pays.

L'Éthiopie a pris livraison de ses 12 premiers avions de chasse Su-35 de génération 4++ et s'apprête à recevoir quatre batteries de systèmes de défense aérienne S-400.

Le Premier ministre a qualifié cette initiative d'étape importante dans les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer ses capacités en matière de défense et de sécurité nationales.

Ce déploiement fait suite à des discussions de haut niveau menées précédemment avec le président russe Vladimir Poutine.

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Il a souligné que l'accélération de cette livraison cruciale, avant la date prévue, constituait une étape majeure pour l'architecture de défense du pays.

Décrivant en détail les capacités de la flotte nouvellement acquise, le Premier ministre a mis en avant le fait que le Su-35 est reconnu mondialement comme un avion à la pointe de la technologie. Conçus à la fois pour le combat air-air et air-sol, ces avions font preuve d'une agilité de combat exceptionnelle.

De plus, leurs systèmes radar avancés sont capables de détecter et d'intercepter des missiles de croisière et des menaces balistiques, qu'elles proviennent de loin ou de près.

Cela confère à l'Éthiopie une couverture de défense aérienne régionale inégalée, a souligné le Premier ministre.

Abordant le contexte géopolitique plus large, le Premier ministre Abiy a insisté sur le fait qu'une préparation rigoureuse en temps de paix est essentielle pour protéger la nation contre les vulnérabilités externes.

« Si nous ne parvenons pas à développer cette capacité, il deviendra difficile pour notre pays de survivre dans notre région. C'est pourquoi nous avons formé du personnel, et les Su-35 dont nous disposons désormais contribuent de manière adéquate à la défense de l'espace aérien éthiopien. Mais surtout, les pays suffisamment préparés ne se laissent pas facilement défier. La préparation permet d'éviter les conflits. »

En tant que première nation d'Afrique subsaharienne à disposer de capacités militaires aussi avancées, l'Éthiopie a considérablement renforcé son dispositif de dissuasion.

Le Premier ministre a souligné que ces modernisations garantissent que les forces de défense du pays sont pleinement équipées pour protéger les intérêts nationaux et assurer un avenir stable aux générations futures.

En conclusion de son allocution, le Premier ministre Abiy a exprimé sa profonde gratitude envers le président Poutine, le qualifiant d'ami proche de l'Éthiopie qui soutient sans relâche le développement et la sécurité du pays.

Il a félicité l'armée de l'air éthiopienne et la population, affirmant que le renforcement continu des capacités restait la pierre angulaire d'une nation forte et résiliente.