Ile Maurice: Deux projets pour améliorer la prise en charge des patients

Deux projets axés sur une meilleure prise en charge des patients franchissent une nouvelle étape. Le Conseil des ministres du vendredi 16 octobre a donné son feu vert à la signature de deux accords tripartites associant le ministère de la Santé et du bien-être, la Mauritius Telecom Foundation et, selon le projet, le Rotary Club de Flacq ou la Renal Disease Patients' Association. La fondation assurera le financement de ces initiatives dans le cadre de son programme de responsabilité sociale d'entreprise (CSR).

Le premier projet porte sur la création et l'équipement d'un centre régional de l'autisme au Dr Bruno Cheong Care Centre, à Flacq. Menée en collaboration avec le Rotary Club de Flacq, cette initiative vise à renforcer l'accompagnement des enfants présentant des troubles du spectre autistique, ainsi que le soutien proposé à leurs familles dans la région.

Le second accord concerne la modernisation des installations du centre de dialyse de Souillac, à la suite d'une demande d'assistance financière et matérielle formulée par la Renal Disease Patients' Association.

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Pour Bose Soonarane, secrétaire de la Renal Disease Patients' Association, l'amélioration des conditions d'accueil était devenue nécessaire. Les patients avaient notamment signalé des problèmes de climatisation, une situation particulièrement préoccupante à l'approche de l'été. «Les climatiseurs ne marchaient pas. Avec la situation économique qui prévaut, le gouvernement n'avait pu faire le nécessaire. On est allé vers les grandes institutions pour demander leur aide», explique-t-il.

Il rappelle que, si les traitements de dialyse sont gratuits, les patients doivent pouvoir bénéficier de conditions adéquates durant leurs séances, qui nécessitent de rester plusieurs heures sur des lits ou des fauteuils adaptés. Le ministère assure également leur transport entre leur domicile et le centre.

Toutefois, la rénovation de l'unité de Souillac s'inscrit aussi dans un chantier plus large. La mise en place d'une nouvelle unité de traitement de l'eau a nécessité le transfert temporaire des patients vers l'hôpital de Rose-Belle afin de permettre la réalisation des travaux. «Aujourd'hui, cet appareil est dernier cri. Du coup, l'unité de dialyse de Souillac a été rénovée : peinture, rideaux et installation de nouveaux climatiseurs», précise Bose Soonarane.

Une meilleure gestion des dossiers médicaux

Au-delà des infrastructures, des améliorations concernent également le suivi administratif des patients. Un ordinateur portable a été offert aux infirmiers, permettant l'utilisation d'un programme informatique conçu par un membre du personnel de Souillac pour gérer les dossiers des personnes dialysées.

L'objectif est de faciliter l'accès aux informations médicales et de simplifier les échanges entre les différents centres de dialyse. «On ne perd plus de temps dans la paperasse et les dossiers peuvent être accessibles facilement. Cela va améliorer le service donné», souligne le secrétaire de l'association. Selon lui, ce système pourrait être perfectionné et étendu à d'autres centres du pays.

Le protocole d'accord relatif à la modernisation du centre de Souillac devrait être signé d'ici à la mi-novembre.

À travers ces deux initiatives, l'État, le secteur privé et les organisations associatives conjuguent leurs efforts pour répondre à des besoins spécifiques en matière de santé. Si la création du centre régional de l'autisme entend renforcer l'accompagnement des enfants et de leurs familles, les travaux à Souillac visent à améliorer le quotidien des patients dialysés. Reste désormais à concrétiser ces engagements sur le terrain, au bénéfice des personnes concernées.

Décès de patients sous dialyse en 2021 : trois «dialysis sheets» introuvables

Une nouvelle audience de l'enquête judiciaire sur le décès de 12 patients sous dialyse durant la pandémie de Covid-19, en 2021, s'est tenue mardi devant la cour de Curepipe, sous la présidence de la magistrate Shavina Jugnauth. Les représentants du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Jean-Michel Ah Sen et Me Khaveesh Seenauth, ont interrogé Govinden Varden, Charge Nurse au département de dialyse de l'hôpital de Souillac.

Les questions ont notamment porté sur les documents relatifs aux 12 patients décédés, conservés par l'établissement hospitalier. Le témoin a fourni des explications sur les informations figurant dans les dossiers disponibles. Au cours de son interrogatoire, il a également été indiqué que trois dialysis sheets concernant les patients Keerpanand Beedassy, Avishna Parvatee Jena et Suren Surwon n'avaient pas pu être retrouvées.

L'enquête judiciaire se poursuit afin d'examiner les éléments relatifs aux circonstances de ces décès. La prochaine audience est prévue le 10 novembre.