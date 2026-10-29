Ile Maurice: Neuf nouvelles arrestations lors de deux opérations policières

29 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Les opérations policières se poursuivent dans le sillage des tensions qui ont secoué plusieurs régions du pays. Neuf personnes, âgées de 18 à 42 ans, ont été arrêtées mercredi 28 octobre, à la suite de deux interventions menées par différentes unités de la police dans les régions de Beau-Bassin et de Barkly. Cinq d'entre elles sont soupçonnées d'avoir participé aux troubles et aux actes de pillage, tandis que les quatre autres ont été interpellées dans le cadre d'enquêtes portant sur des vols, des pillages et le trafic d'objets volés.

Une première opération a été menée par les éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de la division Ouest, de la DCIU, de l'équipe de Marcos, de la Special Supporting Unit (SSU), de la Drug Smuggling Unit (DSU) et de l'Emergency Response Service (ERS), sous la supervision de l'assistant surintendant de police (ASP) Mootoo Curpen.

Cette intervention a conduit à l'arrestation de cinq hommes soupçonnés d'avoir pris part aux troubles et aux pillages survenus dans la région. Il s'agit de Jean Jefferson Patrick Bisnath, 27 ans, de Barkly ; Jean Jeremy Sebastien Radaylall, 31 ans, de Beau-Bassin ; Jean Désiré Stephan Onezime, 35 ans, de Barkly ; Henrico Emiliano Kervin Bellepeau, 30 ans, de Beau-Bassin ; et Jean Stéphane Berty Cesar, 39 ans, également de Barkly. Les cinq suspects ont été placés en détention policière.

Parallèlement, une seconde opération a été menée par les enquêteurs de la CID de Beau-Bassin et les éléments du Field Intelligence Office (FIO) de la division Ouest, sous la supervision du DCI Vally. Quatre autres suspects ont été interpellés dans le cadre de différentes enquêtes.

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Parmi eux figure Arnaud Teddy Joseph, 38 ans, de Barkly. Cet homme, qui exerce comme contrôleur antiparasitaire, est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de pillage. Deux autres hommes, Jacobs Shawn Fanchon, 28 ans, et Jimmy Tony James, 42 ans, ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête pour vol. Le quatrième suspect, Lucas Stanislas Diane, 18 ans, de Barkly, a, quant à lui, été interpellé dans une affaire de trafic illégal d'objets volés. Tous quatre ont également été placés en détention policière.

Les investigations se poursuivent afin de faire la lumière sur ces différentes affaires et de déterminer le degré d'implication de chacun des suspects.

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