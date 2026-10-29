Sénégal: Vers un Fonds spécial pour le financement de l'artisanat (Officiel)

Dakar — Le chef de l'Etat, présidant mercredi la réunion du Conseil des ministres, a insisté sur la nécessité de réfléchir à la mise en place, à court terme, d'un Fonds spécial pour le financement de l'artisanat, en vue de faciliter l'accès des acteurs de ce secteur au système financier.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a insisté, à cette occasion, "sur la nécessité de réfléchir à la mise en place, à court terme, d'un Fonds spécial pour le Financement de l'Artisanat, en intégrant les initiatives actuelles de l'Etat et la mobilisation solidaire des apports directs des artisans, dans un souci de leur faciliter l'accès au système financier".

Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement "de renforcer et de moderniser les infrastructures, équipements et parcs logistiques des Chambres de Métiers et de finaliser la régularisation foncière des sites abritant les Villages artisanaux".

Il a souligné la nécessité de repositionner l'artisanat et des Chambres de métiers dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, "à travers le déploiement pragmatique de projets innovants et de réformes concertées sur l'étendue du pays".

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Le chef de l'Etat a fait noter, à cet égard, "la nécessité de procéder au recensement général des artisans et à leur enrôlement adéquat, afin de mieux faciliter la professionnalisation des acteurs du secteur et leur accompagnement par les dispositifs d'encadrement et de financement existants".

Il a de même relevé "l'exigence d'améliorer l'accès des artisans à la commande publique, en veillant particulièrement à la restructuration complémentaire des activités de l'Agence de Promotion et de Développement de l'Artisanat (APDA) et du Projet Mobilier national".