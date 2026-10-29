Sénégal: Vers un Fonds spécial pour le financement de l'artisanat (Officiel)

29 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat, présidant mercredi la réunion du Conseil des ministres, a insisté sur la nécessité de réfléchir à la mise en place, à court terme, d'un Fonds spécial pour le financement de l'artisanat, en vue de faciliter l'accès des acteurs de ce secteur au système financier.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a insisté, à cette occasion, "sur la nécessité de réfléchir à la mise en place, à court terme, d'un Fonds spécial pour le Financement de l'Artisanat, en intégrant les initiatives actuelles de l'Etat et la mobilisation solidaire des apports directs des artisans, dans un souci de leur faciliter l'accès au système financier".

Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement "de renforcer et de moderniser les infrastructures, équipements et parcs logistiques des Chambres de Métiers et de finaliser la régularisation foncière des sites abritant les Villages artisanaux".

Il a souligné la nécessité de repositionner l'artisanat et des Chambres de métiers dans l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, "à travers le déploiement pragmatique de projets innovants et de réformes concertées sur l'étendue du pays".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef de l'Etat a fait noter, à cet égard, "la nécessité de procéder au recensement général des artisans et à leur enrôlement adéquat, afin de mieux faciliter la professionnalisation des acteurs du secteur et leur accompagnement par les dispositifs d'encadrement et de financement existants".

Il a de même relevé "l'exigence d'améliorer l'accès des artisans à la commande publique, en veillant particulièrement à la restructuration complémentaire des activités de l'Agence de Promotion et de Développement de l'Artisanat (APDA) et du Projet Mobilier national".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.