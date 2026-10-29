Sénégal: LFR 2026 et LFI 2027 - Le gouvernement invité à prendre les mesures 'idoines et adéquates' pour la mise en oeuvre des programmes

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre de prendre "les dispositions juridiques idoines et mesures adéquates" pour la mise en oeuvre systématique des politiques, programmes et projets publics intégrés dans les projets de loi de finances rectificative 2026 et de loi de finances pour l'année 2027.

Bassirou Diomaye Faye, présidant mercredi la réunion du Conseil des ministres, a insisté sur le fait que "la continuité des pouvoirs publics demeure un impératif pour asseoir la crédibilité des institutions de la République".

Aussi a-t-il demandé au Premier ministre "de prendre toutes les dispositions juridiques idoines et mesures adéquates pour la mise en oeuvre systématique des politiques, programmes et projets publics intégrés dans les projets de loi de finances rectificative 2026 et de loi de finances pour l'année 2027, déposés au niveau de l'Assemblée nationale", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le président Faye a indiqué, au chef du gouvernement, "l'urgence d'engager" l'évaluation intégrale de la mise en oeuvre du Plan de Redressement économique et social (PRES) et du déploiement des projets dans les secteurs et les filières prioritaires de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement a été également instruit, par le chef de l'Etat, d'engager "les actions concertées nécessaires à la relance des activités économiques et des chantiers à l'arrêt", indique la même source.

Le président de la République a par ailleurs demandé l'intensification de l'exécution des projets de réalisation et d'équipements d'établissements publics de santé, d'universités, de structures d'enseignement supérieur public (ISEP) et d'écoles modernes, dotés de personnels qualifiés.

Les autres instructions du chef de l'Etat concernent l'accélération des projets d'électrification rurale et d'hydraulique, notamment le Grand Transfert d'Eau (GTE) vers l'agglomération de Touba-Mbacké et le nouveau programme de forages multi-villages font également partie de ses instructions.

Il y a aussi l'apurement rapide de la dette intérieure, en liaison avec les organisations faitières du secteur privé, et les processus de financement des campagnes de commercialisation des produits agricoles et horticoles.