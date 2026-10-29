Bénin: Notation - Bloomfield décerne à nouveau la note de long terme A+ à la Loterie Nationale du pays

Pour sa notation allant du mois d'août 2026 au mois de juillet 2027, l'agence Bloomfield a décerné à nouveau la note de long terme A+ avec une perspective stable à la Loterie Nationale du Bénin (LNB).

L'agence a aussi maintenu à A1- avec une perspective stable la note de court terme.

En guise de justification de sa note de long terme, Bloomfield avance la qualité de crédit élevée. « Les facteurs de protection sont bons », ajoute-t-elle. Cependant, note toujours Bloomfield, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, c'est la certitude de remboursement en temps opportun élevée qui est mise en devant. « Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels », souligne l'équipe de notation qui estime par ailleurs que les facteurs de risque sont très faibles.

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Selon Bloomfield, la notation de LNB est basée sur les facteurs positifs suivants : Un ensemble de changements structurels qui augurent de bonnes perspectives ; Une révision du modèle de collecte de recettes, visant à résoudre la problématique du recouvrement des mises ; Un renforcement de l'équilibre financier ; Un profil de financement essentiellement porté par les ressources propres.

Selon toujours Bloomfield, les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : Un positionnement de leader sous pression de la concurrence ; Une exécution du plan stratégique insuffisante en 2025 ; Un repli du chiffre d'affaires, découlant du désintéressement des joueurs pour les jeux de Lotto ; Une contraction du résultat net, imputable à des facteurs exceptionnels.