Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Accroissement de 4,6% en juillet 2026 de l'indice de la production industrielle

29 Octobre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Adou Faye

En variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est accru de 4,6% en juillet 2026, après une diminution de 2,0% observée le mois précédent.

Selon la Bceao dans sa « Note de conjoncture économique » de septembre 2026, cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation des activités de fabrication (+5,1 points), légèrement atténuée par le recul des activités extractives (-0,2 point).

La production industrielle, en glissement annuel, s'est renforcée de 4,6% en juillet 2026, après une hausse de 3,3% un mois auparavant. Cette dynamique, explique la Bceao, est principalement due à la progression des activités de fabrication (+4,8 points), de la production et distribution d'électricité et de gaz (+0,4 point), ainsi que de la production et distribution d'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets et de la pollution (+0,1 point).

La baisse des activités extractives (-0,6 points) a limité la hausse de l'indice.

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