Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Accroissement de 4,6% en juillet 2026 de l'indice de la production industrielle

En variation mensuelle, l'indice de la production industrielle, corrigé des variations saisonnières (Cvs), s'est accru de 4,6% en juillet 2026, après une diminution de 2,0% observée le mois précédent.

Selon la Bceao dans sa « Note de conjoncture économique » de septembre 2026, cette évolution résulte essentiellement de l'augmentation des activités de fabrication (+5,1 points), légèrement atténuée par le recul des activités extractives (-0,2 point).

La production industrielle, en glissement annuel, s'est renforcée de 4,6% en juillet 2026, après une hausse de 3,3% un mois auparavant. Cette dynamique, explique la Bceao, est principalement due à la progression des activités de fabrication (+4,8 points), de la production et distribution d'électricité et de gaz (+0,4 point), ainsi que de la production et distribution d'eau, de l'assainissement et du traitement des déchets et de la pollution (+0,1 point).

La baisse des activités extractives (-0,6 points) a limité la hausse de l'indice.