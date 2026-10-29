Albanie, 9e journée, 1re division

Remplaçant, Archange Bintsouka est entré à la 57e lors du revers du Partizani à Elbasani (1-2). Son équipe menait alors 1-0.

Declan Moussavou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Skenderbeu face à Laçi (1-1). Depuis son arrivée le 28 août, l'attaquant congolais n'a joué que 8 minutes.

Angleterre, 8e journée, 3e division

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Bromley chute à Milton Keynes (1-4). Titulaire, William Hondermarck a été remplacé à la 62e, à 1-1.

Italie, 9e journée, 1re division

Réduit à dix à la 31e, Sassuolo coule face à la Lazio (2-6). Titulaire, Daryll Bakola a été remplacé à la pause.

Italie, 8e journée, 3e division, groupe B

Digne Pounga purgeait son troisième et dernier mach de suspension lors de la victoire de la réserve de l'Atalanta Bergame face à Vis Pesaro (2-1). Rappelons que le milieu congolais a été expulsé le 17 octobre pour un coup au visage sur un adversaire.

Slovénie, 13e journée, 1re division

Koper lamine Maribor (4-0). Sans Simon Nsana, resté sur le banc.

Youth League, matches aller du 2e tour de la voie des champions

Qualifié grâce à sa place de finaliste du championnat de France U19 (défaite 1-2 face au PSG), Clermont se rendait à Varsovie pour affronter les Polonais du Légia. Jean William Nyindong Tsamouna a joué 71 minutes. Les Auvergnats, qui disputaient le premier match européen de l'histoire du club, s'inclinent 1-3.

Match retour le 4 novembre à domicile.