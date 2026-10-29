Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Angleterre, Italie, Slovénie, Youth League)

29 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Albanie, 9e journée, 1re division

Remplaçant, Archange Bintsouka est entré à la 57e lors du revers du Partizani à Elbasani (1-2). Son équipe menait alors 1-0.

Declan Moussavou est resté sur le banc lors du match nul concédé par Skenderbeu face à Laçi (1-1). Depuis son arrivée le 28 août, l'attaquant congolais n'a joué que 8 minutes.

Angleterre, 8e journée, 3e division

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Bromley chute à Milton Keynes (1-4). Titulaire, William Hondermarck a été remplacé à la 62e, à 1-1.

Italie, 9e journée, 1re division

Réduit à dix à la 31e, Sassuolo coule face à la Lazio (2-6). Titulaire, Daryll Bakola a été remplacé à la pause.

Italie, 8e journée, 3e division, groupe B

Digne Pounga purgeait son troisième et dernier mach de suspension lors de la victoire de la réserve de l'Atalanta Bergame face à Vis Pesaro (2-1). Rappelons que le milieu congolais a été expulsé le 17 octobre pour un coup au visage sur un adversaire.

Slovénie, 13e journée, 1re division

Koper lamine Maribor (4-0). Sans Simon Nsana, resté sur le banc.

Youth League, matches aller du 2e tour de la voie des champions

Qualifié grâce à sa place de finaliste du championnat de France U19 (défaite 1-2 face au PSG), Clermont se rendait à Varsovie pour affronter les Polonais du Légia. Jean William Nyindong Tsamouna a joué 71 minutes. Les Auvergnats, qui disputaient le premier match européen de l'histoire du club, s'inclinent 1-3.

Match retour le 4 novembre à domicile.

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