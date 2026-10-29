Congo-Brazzaville: Football - Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Allemagne, Angleterre, Espagne, Géorgie, Grèce et Hongrie)

29 Octobre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Allemagne, 16e de finale de la Coupe

Augsbourg se qualifie aux dépends des amateurs de Grossaspach (4-2). Avec Han-Noah Massengo et Chrislain Matsima titulaires.

Angleterre, 8e de finale de l'EFL Cup

Manchester City passe aux tirs au but face à Brighton (2-2, 4-3). Titulaire en pointe, Floyd Samba a eu du mal à exister jusqu'à sa sortie à la pause.

Espagne, 16e de finale de la Copa

Tudelano et Corentin Louakima, titulaire au poste de latéral droit, sont éliminés par Saragosse (0-4).

Géorgie, demi-finale de la Coupe

Tenant du titre, Dila Gori cale aux portes de la finale après son revers à Batumi (1-3). Sans Romaric Etou, encore resté sur le banc.

Grèce, 4e journée de la phase de groupe de la Coupe

Premier but en Grèce pour Jordi Mboula, qui ouvre le score à Kifisia sur le terrain de l'Asteras à la 41e: à l'entrée de la surface, il expedie son tir du droit en pleine surface. Remplacé à la 64e.

Score finale 2-0.

Hongrie, 16e de finale de la Coupe

Zalaegerszeg élimine Györ (3-1). Sans Queyrell Tchicamboud, absent.

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