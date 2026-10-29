Allemagne, 16e de finale de la Coupe

Augsbourg se qualifie aux dépends des amateurs de Grossaspach (4-2). Avec Han-Noah Massengo et Chrislain Matsima titulaires.

Angleterre, 8e de finale de l'EFL Cup

Manchester City passe aux tirs au but face à Brighton (2-2, 4-3). Titulaire en pointe, Floyd Samba a eu du mal à exister jusqu'à sa sortie à la pause.

Espagne, 16e de finale de la Copa

Tudelano et Corentin Louakima, titulaire au poste de latéral droit, sont éliminés par Saragosse (0-4).

Géorgie, demi-finale de la Coupe

Tenant du titre, Dila Gori cale aux portes de la finale après son revers à Batumi (1-3). Sans Romaric Etou, encore resté sur le banc.

Grèce, 4e journée de la phase de groupe de la Coupe

Premier but en Grèce pour Jordi Mboula, qui ouvre le score à Kifisia sur le terrain de l'Asteras à la 41e: à l'entrée de la surface, il expedie son tir du droit en pleine surface. Remplacé à la 64e.

Score finale 2-0.

Hongrie, 16e de finale de la Coupe

Zalaegerszeg élimine Györ (3-1). Sans Queyrell Tchicamboud, absent.