Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine afin de faire progresser les relations entre l'Éthiopie et la Russie. Les discussions ont porté principalement sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'énergie nucléaire, de la santé, du commerce et d'autres secteurs d'intérêt commun.

Qualifiant cette rencontre bilatérale de fructueuse, le Premier ministre Abiy a déclaré que les discussions avaient permis d'explorer les moyens de renforcer encore davantage le partenariat de longue date entre les deux pays, notamment en matière de coopération sur des questions bilatérales et multilatérales.

Ces entretiens ont mis en évidence la volonté constante des deux pays d'élargir leur collaboration dans divers secteurs stratégiques et de faire progresser leurs intérêts communs.

Dans un geste soulignant l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle, le Premier ministre Abiy a également remis au président Poutine l'édition russe de son livre, *Medemer*.

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« J'ai également remis personnellement au président Poutine l'édition russe de mon livre, *Medemer*, ce qui reflète notre engagement commun en faveur du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la poursuite du renforcement des relations entre l'Éthiopie et la Russie. »

Ancrée dans les principes de synergie et de coopération, l'initiative Medemer apporte une dimension intellectuelle aux relations entre l'Éthiopie et la Russie, illustrant ainsi le potentiel du dialogue et du partage d'idées pour favoriser la compréhension mutuelle et renforcer encore davantage les relations bilatérales.