Ethiopie: Poutine reçoit le Premier ministre Abiy et la Première dame Zinash lors d'un banquet au Kremlin

29 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le président russe Vladimir Poutine a reçu le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew lors d'un dîner de gala organisé au Grand Palais du Kremlin à Moscou, à l'occasion du 3e Sommet Russie-Afrique.

Ce dîner a réuni les dirigeants alors que la Russie et les pays africains s'engagent sur des priorités communes et explorent les voies permettant de renforcer leur coopération.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew lors d'un dîner de gala organisé au Grand Palais du Kremlin à Moscou, à l'occasion du 3e Sommet Russie-Afrique.

Ce dîner a réuni les dirigeants alors que la Russie et les pays africains s'engagent sur des priorités communes et explorent les voies permettant de renforcer leur coopération.

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