C'est un véritable vent de renouveau spirituel qui souffle actuellement sur la province du Lualaba. À la suite d'un puissant culte évangélique et patriotique mené au stade Manika de Kolwezi, le Prophète - Docteur Mulindwa Jules a conduit les fidèles de la Cité de Réfuge dans une démarche de foi d'une envergure exceptionnelle.

Une descente de foi vers les eaux du Lualaba

Dans la matinée du mercredi 28 octobre 2026, un impressionnant cortège de milliers de fidèles, venus de la ville de Kolwezi pour la majorité ; d'autres de Fungurume, Likasi, Kambove et Lubumbashi, s'est ébranlé vers la rivière Lualaba, en territoire de Mutshatsha, situé à quelques kilomètres de Kolwezi.

Baptême : Immersion et Récupération

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Avant de procéder aux immersions, le Prophète Mulindwa Jules s'est adressé directement à la foule rassemblée, forte d'environ 15.000 personnes.

« Le baptême par définition (immersion et non aspersion), est l'expression même de la foi en Christ authentique, où le croyant est entièrement plongé dans l'eau pour marquer sa nouvelle naissance en Christ », a rappelé l'homme de Dieu, avant de déclarer que ce moment est un grand rendez-vous pour les enfants de Dieu de « récupérer » leurs droits et faveurs, notamment : la parfaite santé, la prospérité, la stabilité et l'harmonie conjugales, les promotions, la maternité, ainsi que la guérison de toutes sortes de maladies

Temps de délivrance et de grande joie

Encadrés par des équipes de diacres, en majorité de bons nageurs, les Apôtres, dans une séance marathon, ont chacun, plongé et relevé chaque croyant à son tour, dans une parfaite harmonie. Malgré le nombre important de participants et les complexités de certains cas, plusieurs moments de délivrance ont été enregistrés sous la mouvance du Saint-Esprit, le tout, dans une atmosphère de pure allégresse et de reconnaissance à Christ, le Seigneur et Sauveur de quiconque croit en lui, selon Jean 1 : 12, Matthieu 3 : 11 et Luc 3 : 16.

Le Prophète et l'apothéose de la mission

Notons que cette importante séquence d'immersion s'est achevée en début de soirée, sous une pluie battante perçue par les fidèles comme un véritable signe de bénédiction divine.

L'agenda du Prophète Mulindwa se poursuit avec la cérémonie d'onction d'huile dédiée à l'ensemble des fidèles, marquant ainsi le point d'orgue de cette itinérance évangélique dans le Haut - Katanga et le Lualaba.