Bien que le mois d'octobre soit consacré à la lutte contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein, et que nous ne manquerons pas de rendre hommage aux acteurs sénégalais engagés dans ce combat, la date du 29 octobre nous invite également à saluer celles et ceux qui oeuvrent contre les accidents vasculaires cérébraux.

À cette occasion, l'hommage revient au Professeur Amadou Gallo Diop, médecin émérite et figure reconnue de la neurologie sénégalaise et africaine.

Toujours fier et reconnaissant envers son maître, le Professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, considéré comme l'un des pionniers de la neurologie en Afrique, le Professeur Amadou Gallo Diop a consacré une grande partie de sa carrière à la médecine, à l'enseignement supérieur et à la recherche.

Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odonto-stomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il a dirigé le Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Fann.

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Il a également exercé les fonctions de directeur général de la Recherche et de l'Innovation au ministère chargé de l'Enseignement supérieur.

Depuis le 4 mars 2026, il préside le Conseil d'administration du Centre hospitalier national universitaire de Fann.

Le Professeur Amadou Gallo Diop porte l'empathie en bandoulière.

Il lui arrive même, dans certaines situations, de se rendre au domicile de patients sans rien attendre en retour (une disponibilité devenue rare et qu'il faut savoir reconnaître).

De nombreux Sénégalais peuvent témoigner des gestes de solidarité et de la présence réconfortante qu'il a apportée à des familles confrontées à la maladie.

Mais son engagement ne s'arrête pas aux soins et à l'accompagnement des patients.

En plus des enseignements dispensés à plusieurs générations d'étudiants, le Professeur Amadou Gallo Diop a contribué à de nombreux travaux, communications et publications scientifiques.

Son parcours témoigne d'un engagement constant en faveur de la formation des neurologues africains, de la recherche en neurosciences et de la prise en charge des maladies neurologiques.

Le Professeur Amadou Gallo Diop fait partie des grandes sommités internationales quand on parle des accidents vasculaires cérébraux.

Comprendre l'AVC et ses conséquences

Célébrée chaque année le 29 octobre, la Journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral vise à sensibiliser le public à la prévention, à la reconnaissance des signes d'alerte et à l'urgence d'une prise en charge médicale.

Un AVC survient lorsque la circulation sanguine dans une partie du cerveau est interrompue.

Il en existe deux formes principales :

· L'AVC ischémique, ou infarctus cérébral, représente environ 80% des cas. Il est provoqué par l'obstruction d'une artère cérébrale.

· L'AVC hémorragique représente environ 20% des cas. Il résulte de la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau.

Reconnaître les signes

L'apparition brutale d'un seul de ces symptômes doit immédiatement donner l'alerte :

· Une déformation de la bouche ou un affaissement du visage.

· Une faiblesse, un engourdissement ou une paralysie d'un bras ou d'une jambe, souvent d'un seul côté.

· Une difficulté soudaine à parler, à articuler ou à comprendre.

· Une baisse brutale ou une perte de la vision.

· Un trouble soudain de l'équilibre, de la coordination ou de la marche.

Parce que chaque minute compte, il ne faut pas attendre que les symptômes disparaissent.

Au Sénégal, il convient d'appeler immédiatement le SAMU au 1515, numéro national gratuit des urgences médicales.

Une initiative du Professeur Mamadou Diarra Beye actuel Président du Conseil d'administration de cette structure importante dans le dispositif de référence et contre référence du ministère de la Santé.

Prévenir l'AVC:

Une prévention efficace repose notamment sur les mesures suivantes :

· Contrôler régulièrement sa tension artérielle, sa glycémie et son taux de cholestérol.

· Arrêter le tabac et limiter la consommation d'alcool.

· Adopter une alimentation équilibrée.

· Pratiquer régulièrement une activité physique.

· Respecter les traitements prescrits et assurer un suivi médical régulier.

En cette Journée mondiale de l'AVC, l'honneur revient aux nombreux médecins qui ont choisi d'embrasser ce noble métier et, tout particulièrement, au Professeur Amadou Gallo Diop, issu du Prytanée militaire de Saint-Louis.

Merci, Professeur, pour votre engagement et pour les nombreux services rendus à la Nation.

Le Sénégal vous est reconnaissant.