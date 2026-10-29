Tunisie/Egypte: Ligue des champions - Le calendrier complet du Club Africain dévoilé

Le Club Africain entamera la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF par un déplacement en Égypte pour y affronter le Zamalek, entre le 27 et le 29 novembre.

Les Rouge et Blanc recevront ensuite Young Africans (4-6 décembre), puis le MC Alger (18-20 décembre). Ils se rendront en Algérie pour la quatrième journée, prévue du 8 au 10 janvier, avant d'accueillir le Zamalek du 15 au 17 janvier.

Les Clubistes clôtureront cette phase par un déplacement en Tanzanie, où ils affronteront Young Africans entre le 22 et le 24 janvier.

Six rencontres attendent ainsi le club de Bab Jedid, avec pour objectif de décrocher une qualification pour le prochain tour de la compétition continentale.