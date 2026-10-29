Tunisie: Ebola - Le pays affirme sa préparation aux urgences sanitaires

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a affirmé, mercredi 28 octobre, que le système de santé tunisien est prêt à assurer la surveillance et à faire face aux urgences sanitaires liées à Ebola. Il a également réitéré l'engagement de la Tunisie en faveur de la coopération africaine pour protéger les populations et limiter la propagation de l'épidémie.

Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette déclaration intervient lors de sa participation à une réunion ministérielle virtuelle extraordinaire organisée par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Cette rencontre était consacrée à l'évolution de l'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo.

Surveillance, prévention et coordination entre les pays

Les échanges ont porté sur trois priorités opérationnelles : renforcer la surveillance et l'alerte précoce pour détecter les risques, intensifier les contrôles et prévenir la propagation des infections à travers les frontières, et améliorer la coordination entre les pays pour accélérer la réponse sanitaire.

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À cette occasion, Mustapha Ferjani a souligné la mobilisation du système de santé tunisien en matière de veille et de préparation aux situations d'urgence, ainsi que l'engagement du pays à soutenir les efforts africains de lutte contre Ebola.