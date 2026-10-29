Tunisie/Angola: Ligue des champions - Le calendrier complet de l'Espérance de Tunis dévoilé

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

L'Espérance Sportive de Tunis connaît désormais son programme pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF. Les Sang et Or débuteront leur parcours à domicile face aux Angolais de Wiliete Sport, lors de la première journée, prévue du 27 au 29 novembre.

Pour la deuxième journée, du 4 au 6 décembre, les Espérantistes se déplaceront en Mauritanie pour affronter Nouadhibou. Ils retrouveront ensuite leur public face à Petro Atlético, à l'occasion de la troisième journée, programmée du 18 au 20 décembre.

La quatrième journée conduira l'EST en Angola, du 8 au 10 janvier, pour y affronter Petro Atlético. Les Sang et Or se déplaceront ensuite une nouvelle fois en Angola pour défier Wiliete Sport, lors de la cinquième journée, du 15 au 17 janvier.

Enfin, l'Espérance bouclera cette phase de groupes à domicile face à Nouadhibou, du 22 au 24 janvier, pour le compte de la sixième et dernière journée.

Les Mkachkhines aborderont ces six rencontres avec l'ambition de décrocher leur qualification.

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