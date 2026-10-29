Tunisie: CA - CAB - La désignation arbitrale dévoilée pour la 6e journée de Ligue 1

La Direction nationale de l'arbitrage a dévoilé les désignations arbitrales pour la rencontre entre le Club Africain et le Club Athlétique Bizertin, comptant pour la 6e journée de la Ligue 1 tunisienne, saison 2026-2027.

Houssem Thnani a été désigné arbitre central de cette affiche. Il sera assisté par Ahmed Dhaoui en tant que premier assistant et Ghassan Matoua comme deuxième assistant. Mahmoud Gsissia officiera en qualité de quatrième arbitre.

À la VAR, Mohamed Ali Gharbia assurera la supervision vidéo, avec Mehdi Habbachi comme assistant VAR.

Cette rencontre opposera deux formations historiques du football tunisien, avec l'objectif de décrocher un résultat positif dans la course au classement.