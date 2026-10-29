Tunisie: Foot - Ligue 1 - Le CAB écope d'un blâme et d'une amende de 10.000 dinars

Le Bureau de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), réuni mercredi, a infligé au CA Bizertin un blâme et une amende de 10.000 dinars pour récidive de jets de bouteilles sur le terrain par ses supporters, lors du match face à l'ES Hammam-Sousse, disputé le 23 octobre pour le compte de la 7e journée du championnat de Ligue 1.

Le Bureau de la Ligue a, par ailleurs, décidé les sanctions suivantes au titre de la 5e journée du championnat de Ligue 2 :

Un blâme et une amende de 1.000 dinars à l'encontre de l'ES Beni-Khalled pour l'allumage de fumigènes sans jets sur le terrain par ses supporters, lors du match face à l'AS Gabès.

Une amende de 2.000 dinars à l'encontre de l'AS Kasserine pour absence de médecin sur le banc des remplaçants lors du match face à l'AS Ariana.

Une interdiction de banc pour deux matches et une amende de 1.500 dinars à l'encontre de l'entraîneur adjoint de l'AS Kasserine, Hichem Souissi, pour contestations répétées des décisions de l'arbitre ayant entraîné son expulsion lors de la même rencontre.

Un blâme et une amende de 1.500 dinars à l'encontre du SC Moknine pour jets de projectiles de toutes sortes sur le terrain par ses supporters lors du match face à l'US Ksour Essef.

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Le dossier disciplinaire des présidents du SC Moknine et de l'US Ksour Essef a été transmis à la commission nationale de discipline et de fair-play de la Fédération tunisienne de football (FTF) pour échange de coups.