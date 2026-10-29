Tunisie: Hôtellerie - Un partenariat entre Accor et Corinthia prévoit l'intégration d'un établissement tunisien

Le groupe hôtelier Accor et Corinthia Group, opérant sous la dénomination IHI plc, ont conclu un accord prévoyant l'intégration de cinq établissements de la marque Verdi Hotels au réseau Handwritten Collection à partir de novembre 2026, dans le cadre de contrats de franchise.

Parmi les hôtels concernés figure le Verdi Tunis Beach Resort, situé sur le littoral des Côtes de Carthage. Trois autres établissements sont implantés à Malte et un au Portugal. L'accord prévoit également une éventuelle extension à deux hôtels situés en Hongrie et en République tchèque.

Créée en 2024 par IHI plc, Verdi Hotels constitue une plateforme de gestion hôtelière positionnée sur le segment haut de gamme. La marque exerce ses activités indépendamment de Corinthia, l'enseigne du groupe spécialisée dans l'hôtellerie de luxe.

Le partenariat doit permettre aux établissements concernés d'accéder au réseau international de distribution d'Accor, à ses dispositifs marketing et à ses programmes de fidélité. Pour les deux groupes, cette coopération vise notamment à soutenir le développement de Verdi Hotels et à renforcer les capacités commerciales et opérationnelles de ses établissements.

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L'intégration s'effectuera sous l'enseigne Handwritten Collection, une marque lancée en 2023 par Accor pour regrouper des hôtels indépendants conservant leur identité propre. Selon les données communiquées par le groupe, cette enseigne compte plus de 50 établissements dans 22 pays et dispose d'un portefeuille de 58 hôtels en cours de développement.

Un établissement tunisien concerné

En Tunisie, l'établissement concerné est le Verdi Tunis Beach Resort, situé sur les Côtes de Carthage, à proximité de la capitale. Le complexe hôtelier associe des services d'hébergement et des équipements de loisirs, tout en bénéficiant de la proximité des sites culturels et touristiques de la région.

À Malte, les établissements concernés sont le Verdi Gżira Promenade, le Verdi St. George's Bay Marina et le Verdi Dragonara, anciennement connu sous le nom de Vivaldi Hotel. Au Portugal, l'accord porte sur le Verdi Santarém, situé dans la ville historique de Santarém, au nord de Lisbonne.

Les modalités financières du partenariat n'ont pas été précisées dans le communiqué. Celui-ci ne fournit pas non plus d'informations sur d'éventuels investissements associés à l'opération, les retombées attendues pour l'emploi ou les changements opérationnels prévus dans les établissements concernés.

Dans une déclaration, Simon Naudi, directeur général de Corinthia Group, a indiqué que ce partenariat s'inscrivait dans une stratégie de développement distincte de celle de la marque Corinthia. Paul Pisani, président de Verdi Hotels, a pour sa part évoqué les perspectives de développement offertes aux établissements concernés.

Philippe Bijaoui, directeur du développement des marques Premium, Milieu de gamme et Économiques d'Accor pour l'Europe et l'Afrique du Nord, a souligné l'importance de la distribution, des programmes de fidélité et des marques du groupe dans cette coopération.

L'accord intervient dans un contexte de développement des réseaux hôteliers internationaux à travers des partenariats et des contrats de franchise, qui permettent aux établissements de bénéficier d'une distribution élargie tout en conservant, selon les modalités contractuelles, une partie de leur identité propre.