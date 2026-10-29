Tunisie: Ligue des champions - Le Club Africain dans la « poule des champions »

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Après avoir éliminé le champion du Mali et celui de la République démocratique du Congo, le Club Africain s'apprête à retrouver la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Les Clubistes affronteront trois adversaires de taille : le Zamalek SC, champion d'Égypte, le MC Alger, champion d'Algérie, et Young Africans, champion de Tanzanie.

Un calendrier exigeant attend les Rouge et Blanc face à des formations habituées aux compétitions africaines. Le club tunisien devra faire preuve de régularité pour défendre ses chances et viser une qualification pour le prochain tour.

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