Tunisie: Agressions sionistes à Ramallah et Al Bireh - Le pays condamne et appelle à une action internationale urgente

28 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie a condamné avec la plus grande fermeté l'entêtement de l'entité sioniste dans ses agressions flagrantes contre les villes de Ramallah et d'Al Bireh, dont la dernière en date est la campagne d'arrestations et de raids odieux menée le dimanche 25 octobre 2026 par les forces d'occupation .

Dans un communiqué publié ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a estimé que ces actes constituent une nouvelle étape dans la guerre d'anéantissement menée par l'occupant contre le peuple palestinien.

Selon le ministère, cette manoeuvre abjecte vise à étendre le périmètre des opérations militaires, de la colonisation et des crimes odieux perpétrés à Gaza à l'ensemble des territoires palestiniens occupés, dans une tentative désespérée de contraindre ce peuple héroïque à renoncer à sa terre et à liquider sa cause juste.

Face à ce nouveau chapitre des crimes perpétuels, la Tunisie a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités morales et juridiques. Elle exige une action urgente pour contraindre les forces d'occupation à cesser immédiatement leurs opérations militaires et à mettre un terme définitif à ces crimes odieux commis contre le peuple palestinien et l'humanité tout entière.

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La Tunisie a également réitéré son soutien inconditionnel au peuple frère palestinien dans ses luttes pour recouvrer ses droits légitimes, inaliénables et imprescriptibles. Elle a réaffirmé sa position ferme en faveur du droit des Palestiniens à l'autodétermination et à l'établissement de leur État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Jérusalem-Est pour capitale.

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