Tunisie: Enseignement Supérieur - Ouverture des candidatures aux bourses de master et de doctorat à l'étranger

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a annoncé l'ouverture des candidatures à son programme de bourses pour les études de master et de doctorat à l'étranger au titre de l'année universitaire 2027-2028.

Ces bourses sont destinées aux étudiants les plus brillants dans les spécialités s'inscrivant dans le cadre des priorités nationales en vue de renforcer l'excellence académique et d'encourager les bénéficiaires à accéder aux universités étrangères.

Le ministère a indiqué dans un communiqué publié hier mardi, que les établissements universitaires sont appelées à transmettre les listes des étudiants brillants aux présidences des universités au plus tard le 17 novembre 2026. La date limite de dépôt des dossiers de candidature en papier a été fixée au 21 décembre 2026, après le parachèvement de l'inscription en ligne.

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Les présidences des universités devront classer par la suite les dossiers et les transmettront à la direction générale des affaires estudiantines avant le 8 janvier 2027. L'examen des dossiers devra être achevé avant le 29 janvier 2027 et la sélection finale aura lieu le 3 février 2027. Les candidats retenus seront informés le 5 février 2027.

Le programme concerne les titulaires d'un diplôme d'ingénieur, les étudiants en troisième année de licence et les étudiants de quatrième année « bachelor », selon les critères de calcul des moyennes et de classement définis par la circulaire régissant ces bourses.

Concernant les études dans les universités canadiennes, les candidats doivent présenter une demande de préinscription pour la session d'automne 2027 ou d'hiver 2028 et contacter la mission universitaire tunisienne en Amérique du Nord à Montréal, afin de se renseigner sur les universités et les conditions d'admission.