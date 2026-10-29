Tunisie: COP17 sur la biodiversité à Erevan - Le pays plaide pour la protection des écosystèmes

La Tunisie prend part aux travaux de la 17e session de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP17), qui se tient du 19 au 30 octobre 2026 à Erevan, capitale de l'Arménie. La délégation tunisienne de haut niveau est présidée par le ministre de l'Environnement, Habib Abid.

Valorisation de la stratégie nationale et priorités écologiques

Lors du segment ministériel de haut niveau qui s'est déroulé les 27 et 28 octobre, précédé par les réunions préparatoires du 26 octobre, le ministre de l'Environnement a exposé la position de la Tunisie sur les questions clés à l'ordre du jour. Les échanges ont porté sur l'évaluation des progrès en matière de biodiversité, la mise à jour des stratégies nationales, le renforcement des mécanismes de financement, ainsi que les liens entre climat, santé et nature.

L'accent a également été mis sur l'implication des communautés locales et des jeunes dans les décisions environnementales, sans oublier les protocoles de Cartagena et de Nagoya.

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Selon un communiqué du ministère de l'Environnement, cette participation a permis de présenter la Stratégie nationale et le Plan d'action pour la biodiversité, tout en mettant en lumière l'état d'avancement de leur mise en oeuvre, les réussites accomplies et les priorités nationales.

Plaidoyer pour le financement et l'action internationale

Au cours des diverses sessions ministérielles, la Tunisie a insisté sur l'urgence de mobiliser des ressources financières, d'améliorer les technologies de suivi de la biodiversité et d'accélérer l'application du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montreal. Une attention particulière a été portée à la préservation des zones montagneuses et des écosystèmes d'eau douce associés.

De plus, la Tunisie contribue aux débats visant à renforcer la coopération interétatique et à instaurer une « Initiative mondiale pour des mesures de conservation efficaces par zone », un levier crucial pour appuyer les efforts internationaux de sauvegarde de la biodiversité à l'échelle locale, nationale et globale.

Renforcement de la diplomatie environnementale

Cet événement mondial constitue également une opportunité pour la Tunisie de mener une série d'entretiens bilatéraux. Le ministre s'est entretenu avec ses homologues de pays frères et amis, notamment de Palestine, de Libye, de Mauritanie, de Guinée et de la République du Congo.

Des rencontres se sont aussi tenues avec des responsables d'organisations internationales et de bailleurs de fonds majeurs, parmi lesquels le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la FAO, ainsi que le Secrétariat exécutif de la Convention sur la diversité biologique.