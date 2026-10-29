Tunisie: Club Africain - CA Bizertin à Radès - Des restrictions spéciales prévues pour le trafic routier

À l'occasion de la rencontre de la 7e journée de Ligue 1 entre le Club Africain et le CA Bizertin prévue ce jeudi 29 octobre 2026 à 14h30 au stade Hamadi Agrebi, le ministère de l'Intérieur déploie un dispositif spécial pour réguler le trafic routier.

La circulation et le stationnement de tous les véhicules sont interdits sur la Route Nationale 1, entre le carrefour Choucha-Radès et celui de Borj Cedria-Ezzahra, de 10h30 à 20h00. Seuls les spectateurs munis de billets ou d'abonnements accédant au stade bénéficient d'une dérogation.

Modalités d'accès au stade

Les portes du stade ouvrent dès 11h30. Les supporters sont invités à venir tôt afin d'éviter la congestion. Présenter un titre d'accès valide est obligatoire dès les barrages de contrôle situés à l'entrée de l'autoroute, au carrefour Oued Meliane, au carrefour BSB et au carrefour Noubou.

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Répartition des parkings

Le parking Nord accueille les détenteurs de billets et abonnements Virage ainsi que les abonnés Pelouse. L'itinéraire passe par l'échangeur du stade vers l'entrée principale à gauche, ou par le carrefour Noubou et la Cité Méditerranéenne à droite.

Le parking Sud est attribué aux accès Enceinte, Tribune et billets Pelouse. On y accède par l'autoroute Sud via le pont de Borj Cedria-Ezzahra, par la RN1 via Choucha-Radès puis la Nouvelle Médina, ou par le carrefour Noubou à gauche.

Les parkings d'Honneur sont exclusivement réservés aux journalistes et aux détenteurs de billets Loges, avec une entrée unique par la porte principale.

Recommandations et itinéraires alternatifs

Les autorités exhortent les conducteurs au respect rigoureux du Code de la route, interdisant le transport surchargé ou clandestin ainsi que les conduites à risque.

Pendant la sortie des supporters, il est conseillé de contourner l'axe Radès-Ezzahra passant par le carrefour Noubou. Les usagers se rendant à la Nouvelle Médina ou aux Yassminat doivent emprunter l'échangeur Saint-Jacques plutôt que Choucha-Radès. Les automobilistes en direction de la banlieue sud sont invités à privilégier l'autoroute Sud via le pont Oued Meliane.