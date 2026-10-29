Tunisie: Câbles - Introduction en bourse par Offre à Prix Ouvert au premier semestre 2027

Tunisie Câbles, l'activité câble du groupe One Tech Holding, entrera en bourse au cours du premier semestre 2027 par voie d'Offre à Prix Ouvert.

L'opération combinera une augmentation de capital, qui en constituera la majeure partie, et une cession limitée d'actions existantes par One Tech Holding. Ces modalités et ce calendrier ont été communiqués par One Tech Holding à la demande du Conseil du Marché Financier, qui les a rendus publics le 23 octobre 2026 dans le cadre du suivi du projet.

La Direction Générale prévoit de disposer des comptes certifiés de Tunisie Câbles pour l'exercice 2026 au plus tard à fin février 2027. Ils viendront actualiser le dossier en cours d'instruction.

Selon One Tech Holding, les investisseurs disposeront ainsi, au moment de l'offre, d'une base complète et auditée pour apprécier la situation de la société sur les données les plus récentes. Le groupe motive ce choix par un souci de transparence et de conformité aux exigences réglementaires.

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Les organes de One Tech Holding et de Tunisie Câbles se sont déjà prononcés. Le Conseil d'administration de One Tech Holding a validé les modalités de l'opération le 24 août 2026. Le 29 septembre 2026, le Conseil d'administration et l'Assemblée Générale Ordinaire de Tunisie Câbles ont fait de même. L'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté les résolutions relatives au capital, nécessaires avant le dépôt du dossier.