Tunisie: Octobre Rose - Association des malades du cancer - Actions de sensibilisation au sein des entreprises

L'Association des Malades du Cancer (AMC) a récemment organisé des journées de sensibilisation au sein de plusieurs entreprises afin de souligner l'importance de la prévention et du dépistage précoce des maladies cancéreuses, dans le cadre de ses activités organisées à l'occasion d'Octobre Rose.

Ces initiatives ont comporté des activités de sensibilisation au profit des employés, des cadres et des agents d'établissements économiques et sanitaires, dont le Centre national de médecine et des sciences du sport, a indiqué mercredi l'association sur sa page Facebook.

L'objectif est de sensibiliser aux facteurs de risque du cancer, d'encourager le dépistage précoce et les bonnes pratiques favorisant la prévention et l'amélioration des chances de traitement et de guérison.

Le programme a également comporté des interventions scientifiques sur les traitements des tumeurs cancéreuses, ainsi que des conseils sur la santé des femmes et le dépistage précoce du cancer du sein.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des recommandations en matière d'alimentation équilibrée ont aussi été proposées, parallèlement à l'organisation d'ateliers d'art-thérapie destinés à soutenir la santé mentale et à sensibiliser à l'importance de préserver la santé physique et psychologique.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'association pour promouvoir la culture de la prévention et du dépistage précoce auprès des différentes catégories de la société et renforcer le partenariat entre les composantes de la société civile et les institutions économiques et sanitaires.

Elles visent également à renforcer la responsabilité sociétale en matière de santé et à contribuer à la réduction des complications liées aux cancers.