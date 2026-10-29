Sénégal: Le Premier ministre appelle à une supervision rapprochée des derniers préparatifs

À quelques jours de l'ouverture des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô a passé en revue l'état des préparatifs. Il a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue des ministères et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ), notamment pour la gestion des éventuelles difficultés durant la compétition.

Les opérations de salubrité et de propreté figurent parmi les dernières diligences à achever. Le Premier ministre a également mis l'accent sur les dispositifs sanitaires, de secours et de transport, ainsi que sur l'accueil et l'hébergement des délégations officielles et des hôtes du chef de l'État.

À l'issue des échanges, les ministres ont été invités à assurer un suivi étroit des actions relevant de leurs départements respectifs. Un dispositif de veille devra être opérationnel durant toute la durée des Jeux afin de permettre une remontée rapide des difficultés et leur résolution.

Au-delà de l'organisation de l'événement, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de préserver la documentation produite pendant les préparatifs. Cette démarche vise à capitaliser les connaissances acquises en vue de futurs événements similaires.

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La question de l'héritage des JOJ a également été abordée. Sous la supervision de la Primature, les ministres devront finaliser une stratégie couvrant toutes les dimensions de cet héritage, au-delà des seules infrastructures sportives. Une attention particulière devra être accordée à la mise en place d'un dispositif d'apprentissage et d'insertion au profit des 6 000 jeunes volontaires mobilisés pour les Jeux.