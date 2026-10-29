Cote d'Ivoire: Lutte contre l'orpaillage illégal à Korhogo - Assahoré Konan veut sanctionner toutes les complicités

En déplacement à Korhogo, le ministre des Eaux et Forêts a appelé à une répression ferme des complicités et annoncé un plan de sécurisation des forêts classées.

La lutte contre l'orpaillage illégal doit s'attaquer non seulement aux exploitants clandestins, mais aussi à ceux qui facilitent leurs activités. C'est le message lancé par le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, le mercredi 28 octobre 2026, à Korhogo. Lors d'une rencontre avec le corps préfectoral, il a appelé à sanctionner toutes les formes de complicité et à renforcer la protection des forêts classées et des ressources en eau.

La rencontre s'est déroulée en présence du préfet de la région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba, du vice-président du Conseil régional du Poro, Salim Coulibaly, du général de brigade Ouattara Zoumana, commandant de la 4e Région militaire et de la Zone opérationnelle Nord, ainsi que d'une délégation du ministère des Eaux et Forêts.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face aux autorités administratives et militaires, Jacques Assahoré Konan a insisté sur la nécessité de mettre fin aux complicités qui permettent à l'exploitation clandestine de se poursuivre. « Tous les cas de complicité doivent être sanctionnés. Tous les cas de complicité doivent être portés à notre connaissance et nous prendrons des mesures », a-t-il déclaré.

S'adressant particulièrement au préfet de région, le ministre a appelé à davantage de fermeté dans l'application des mesures de lutte. « Je veux que vous soyez ferme. Ne laissons pas les gens venir ternir l'image de nos régions et de notre pays. On a tous honte de la situation », a-t-il lancé, déplorant les dégâts causés par l'exploitation illégale des ressources naturelles.

Les forêts classées sous surveillance

Le ministre a également annoncé le renforcement de la sécurisation des forêts classées. « Nos forêts classées ne doivent plus être infiltrées. Nous allons mettre en place un plan de sécurisation de toutes les forêts classées. Nous devons aussi protéger les ressources en eau », a-t-il affirmé.

Selon lui, les actions déjà engagées commencent à produire des résultats sur le terrain. Il en veut pour preuve la baisse de la turbidité observée dans certains cours d'eau. « Aujourd'hui, quand vous traversez certains cours d'eau, la turbidité a baissé. Cela veut dire que la lutte porte déjà ses fruits », a-t-il indiqué.

Ces avancées, a-t-il laissé entendre, ne doivent toutefois pas conduire à un relâchement des efforts. La préservation durable des ressources naturelles exige, selon les orientations exposées lors de la rencontre, une vigilance constante et une action coordonnée des services concernés.

Prévenir plutôt que réparer

Prenant la parole à son tour, le préfet de région, Karim Diarrassouba, a souligné la responsabilité des communautés dans la persistance de l'orpaillage illégal. « Les communautés sont aussi responsables de la situation », a-t-il déclaré, appelant à une prise de conscience collective face aux conséquences de cette activité.

« On a tous honte. Nos territoires sont souillés, balafrés », a-t-il poursuivi, avant de mettre en évidence le défi majeur auquel les autorités sont confrontées. « Le vrai défi n'est pas de refermer les trous creusés par les orpailleurs, mais c'est de ne plus voir ces trous s'ouvrir », a-t-il insisté.

Pour le préfet, la réponse ne peut donc se limiter à la fermeture des sites déjà exploités. Elle doit aussi empêcher leur réouverture et prévenir l'installation de nouveaux foyers d'orpaillage clandestin.

Il a ainsi plaidé pour une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, les services des Eaux et Forêts, les autorités administratives et les communautés. Il a également relevé l'évolution des méthodes opératoires des orpailleurs clandestins, qui mèneraient désormais leurs activités la nuit pour échapper aux contrôles, tout en résidant dans des localités voisines des zones touchées.

Cette évolution complique la surveillance des sites et renforce la nécessité d'une coordination accrue entre les différents services. Pour les autorités, l'enjeu est désormais de prévenir la reprise des activités clandestines, de sanctionner les complicités établies et de protéger durablement les terres, les forêts et les ressources en eau dans la région du Poro.