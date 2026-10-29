Cote d'Ivoire: Équitation - Les retours positifs du Grand prix Jacqueline Ouégnin

Depuis l'organisation du premier Grand prix international Jacqueline Ouégnin, le 10 octobre dernier, à Grand-Bassam, la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) est vue d'un autre oeil.

Elle a non seulement signé une convention avec la ville classée patrimoine de l'Unesco, mais également, les lettres de félicitations et d'encouragement affluent dans les différentes messageries de la fédération.

Du Maroc au Bénin, en passant par le Nigeria, le Burkina Faso, toutes saluent le leadership inspirant et la vision stratégique du comité directeur de la fédération ivoirienne.

Président de la Fédération béninoise d'équitation, Ahmed Tidjane, dont l'équipe est repartie avec le Grand Prix Jacqueline Ouégnin 2026, se réjouit de la qualité de l'initiative et de l'organisation de cet événement, qui, selon lui, contribuent au rayonnement des sports équestres dans l'espace sous régional ».

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Tandis que le chargé de programmes courses et handicap marocain, Yassine Achrourou, brandit un satisfecit général de la Fédération royale marocaine des sports équestres (Frmse).

« Je suis fier d'avoir fait partie des équipes qui ont contribué activement au succès du Grand Prix Jacqueline Ouégnin. Cette visite marque une nouvelle étape clé dans le renforcement du partenariat stratégique entre la Société royale d'encouragement du cheval (Sorec) et la Fédération ivoirienne d'équitation », a souligné Yassine Achrourou.

« Une première édition réussie. Mais la question qui m'intéresse déjà, c'est : « Et la prochaine, c'est pour quand ? », s'interroge Tarik Innocent Darragi, féru de cheval.

Pour cet homme d'affaires impliqué dans nombre d'actions visant à valoriser la destination Côte d'Ivoire, le premier Grand Prix d'équitation Jacqueline Ouégnin, à Grand-Bassam, a été une belle réussite.

« Il fallait oser commencer. Ils l'ont fait. Nous aimons les grands rendez-vous qui font la renommée des autres pays. Nous les admirons, nous en parlons, nous prenons parfois l'avion pour aller les découvrir. Mais reconnaissons que cela fait aussi plaisir de voir naître, chez nous, des initiatives qui donnent envie de dire aux autres : « Cette fois, c'est vous qui venez ! La Côte d'Ivoire a aussi de belles choses à proposer. À nous de leur donner les moyens de grandir », estime Tarik Innocent, qui encourage la fédération à poursuivre sur sa belle lancée.

« En effet, réussir une première édition est une chose. Lui donner une suite, maintenir l'exigence et construire, année après année, un rendez-vous attendu sont une autre et c'est là que commence le véritable travail », a-t-il souligné.