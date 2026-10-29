Cote d'Ivoire: Taekwondo/Sortie de crise - Les questions que l'on se pose

Sauf revirement de dernière minute, la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) sera en assemblée générale le 15 novembre, au Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara (Cscticao).

Selon le chronogramme de sortie de crise validé par le ministère des Sports, le comité directeur sortant devrait présenter son bilan et procéder à la révision des textes.

Il procéderait, ensuite, à l'installation officiellement des commissaires aux comptes, avant l'assemblée générale élective prévue le 15 décembre.

Le hic, dans cette marche vers la fin de la crise, c'est que la tutelle a laissé le volant à un des protagonistes. Du coup, certaines questions fâcheuses demeurent sur la table, notamment la condition d'âge des candidats.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une disposition qui ne devrait plus être évoquée, dès lors que les recommandations du ministre en date du 14 septembre annulent l'assemblée générale du 28 décembre 2025 qui a engendré toutes les modifications mises en cause.

Si l'assemblée générale de décembre 2025 est annulée, tous les effets pour l'organisation de cette rencontre seront nuls et de nul effet. Logiquement, il est hors de question de débattre de l'article 40 qui n'existe plus.

En plus du rapport des commissaires aux comptes, les taekwondo-in ivoiriens aimeraient connaitre le sort de l'article 34 de l'ancien statut.

À partir du moment où l'assemblée générale ordinaire de 2025 est annulée par le ministère des Sports, on revient au statu quo ante, où la date limite pour être candidat était fixée à 34 ans.

La question fondamentale serait alors : voulons-nous véritablement une limitation de l'âge, alors que la World Taekwondo n'en veut pas, car excluant les athlètes ? Le vrai débat se situe à ce niveau.