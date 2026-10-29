Sénégal: L'ANPECTP et la DASA renforcent leur coopération au profit des crèches militaires

Dakar — L'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP) et la direction de l'Action sociale des armées (DASA) ont signé, mercredi, un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre les deux institutions, notamment à travers l'accompagnement technique des crèches militaires, la formation continue du personnel et l'amélioration des conditions d'accueil des tout-petits, a constaté l'APS.

La convention, qui se veut également un cadre efficace de concertation, va aussi matérialiser le concept Armée-Nation. Sa signature a eu lieu à la crèche de l'Intendance des Armées, à Dakar.

La directrice générale de l'ANPECTP, Tabaski Ba, a souligné que ce protocole ne constitue pas un simple "cadre formel de collaboration", mais traduit une volonté commune de mettre ensemble les expertises pour offrir des services conformes aux normes nationales de qualité aux enfants des forces de défense et de sécurité.

Elle a indiqué que cette initiative s'inscrit dans les orientations du référentiel des politiques publiques Sénégal 2050, notamment son axe consacré au développement d'un capital humain de qualité et à l'équité sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de ce partenariat, "l'ANPECTP mettra son expertise à la disposition de la DASA en matière de référentiel pédagogique, de formation continue, d'encadrement, de supervision et d'amélioration de la qualité des services destinés aux jeunes enfants", a assuré Tabaski Ba.

Elle a évoqué dans ce sens le décret n° 2024-66 du 19 janvier 2024, qui fixe les conditions d'ouverture et les règles d'organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants âgés de zéro à trois ans non révolus, ajoutant qu'une révision de ce texte était en cours.

La mise sur pied d'un comité de pilotage conjoint et d'un comité technique est prévue pour assurer la concertation, le suivi et l'évaluation des actions entreprises.

Le directeur de l'action sociale des armées, le colonel Alioune Faye, a, pour sa part, souligné l'importance de ce partenariat pour le bien-être des familles militaires, confrontées à des contraintes professionnelles liées notamment aux mutations, aux déplacements et aux absences prolongées.

Il a estimé que la disponibilité de structures d'accueil adaptées permettrait aux militaires, particulièrement aux femmes, de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.

"Soutenir la famille militaire, c'est aussi renforcer la disponibilité opérationnelle de nos armées", a-t-il déclaré, insistant sur le rôle de la protection sociale dans la motivation du personnel et l'efficacité des forces de défense et de sécurité.

Le colonel Faye a précisé que cette coopération devrait contribuer au renforcement des compétences du personnel des crèches, à l'amélioration des pratiques d'encadrement et d'éveil, ainsi qu'à la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène, de nutrition, de santé et de sécurité.

Il a également rappelé que "plusieurs crèches militaires avaient suspendu leurs activités dans l'attente d'un cadre réglementaire approprié, soulignant la nécessité de normaliser leur fonctionnement".