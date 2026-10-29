Sénégal: 222 migrants dont 180 Sénégalais interceptés en Gambie

Dakar — Les autorités gambiennes de l'immigration ont intercepté 222 migrants, dont 180 Sénégalais, dans les localités de Sanyang et Faraba, dans la région de la Côte-Ouest, mardi 27 octobre, a-t-on appris de source officielle.

Le groupe est composé, en plus de Sénégalais, de 38 Gambiens, deux ressortissants malaisiens, un Nigérian et un Sierra-Léonais, indique le Département gambien de l'immigration (GID) dans un communiqué.

Un individu soupçonné d'être impliqué dans cette tentative de migration irrégulière a été placé en détention pour les besoins de l'enquête, précise la même source.

Les migrants ont été acheminés vers un centre d'immigration pour leur identification et leur prise en charge administrative. Ils bénéficient également d'une assistance humanitaire de la Croix-Rouge gambienne.