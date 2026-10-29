Sénégal: Immeuble effondré à Thiès - Les deux blessés hors de danger

28 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le pronostic vital des deux blessés extraits des décombres de l'immeuble qui s'est effondré mardi dans la commune de Thiès-ouest n'est pas engagé, a appris l'APS du maire de cette collectivité territoriale, Mamadou Djité, citant les services de santé.

"Après l'opération de secours et l'extraction des victimes, nous nous sommes rendus au chevet des victimes évacuées à l'hôpital militaire situé à la base aérienne de Thiès, en compagnie du gouverneur, du préfet, du commandant de la zone militaire numéro 7", a rapporté l'édile, dans une vidéo.

"Dieu merci, les médecins nous ont informés que leurs vies sont sauves", a assuré Mamadou Djité, avant d'appeler au respect des normes de construction, afin d'éviter des accidents de ce genre.

La commune de Thiès-ouest, a-t-il affirmé, a mobilisé toute la logistique à sa disposition pour oeuvrer aux côtés des services de secours au sauvetage des victimes.

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Un immeuble de cinq étages en construction s'est effondré dans la matinée de mardi, avec trois ouvriers sous les décombres.

"Globalement, le bilan provisoire est de trois victimes dont deux extraites vivantes et une extraite malheureusement sans vie des décombres. Toutes les victimes sont de genre masculin", avait précisé le lieutenant-colonel Mame Diène Ndiaye, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 2.

Une unité de sauvetage des sapeurs-pompiers spécialisée dans la gestion des effondrements et le déblaiement a été déployée à partir de Dakar, en guise de renfort au groupement d'incendie et de secours numéro 2 et aux éléments sapeurs-pompiers.

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