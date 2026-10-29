Congo-Kinshasa: Cour des comptes - Le pays clôture le Budget 2025 avec un excédent de plus de 400 milliards de CDF

La République démocratique du Congo (RDC) a enregistré un excédent budgétaire de 400,2 milliards de francs congolais en 2025, selon le rapport sur l'exécution du budget présenté mardi 27 octobre à l'Assemblée nationale par la Cour des comptes.

D'après ce rapport, les recettes de l'État se sont élevées à 41 979,7 milliards de francs congolais, tandis que les dépenses payées ont atteint 41 579,5 milliards de francs. Cette différence positive a permis à l'État congolais de clôturer l'exercice budgétaire avec un solde excédentaire de 400,2 milliards de francs.

Malgré ce résultat, la Cour des comptes souligne que les recettes réalisées restent en dessous des prévisions du budget du pouvoir central. Elles n'ont représenté que 82,8 % des 50 691,8 milliards de francs attendus. Les recettes provenant de l'extérieur affichent une contre-performance encore plus marquée, avec seulement 51,8 % des montants prévus effectivement mobilisés.

Sur le plan économique, le rapport relève toutefois des indicateurs jugés encourageants. La croissance économique a atteint 5,8 % en 2025, dépassant les prévisions initiales fixées à 5,3 %. L'inflation moyenne, qui mesure la hausse générale des prix, s'est établie à 7 %.

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La Cour des comptes note également une diminution des dépenses engagées selon la procédure d'urgence par rapport à l'année 2024.

Pour renforcer la gestion des finances publiques, l'institution recommande notamment un meilleur suivi parlementaire de ses recommandations, un dialogue plus soutenu entre le Parlement et le Gouvernement, ainsi qu'une amélioration de la fiabilité et de la clarté des informations budgétaires.