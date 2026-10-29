Afrique de l'Ouest: Parcours certifiants BCEAO COFEB / HEC Paris - Le parchemin qui engage

Mercredi 28 octobre 2026 à Dakar, 26 cadres dirigeants du secteur bancaire et financier de l'UEMOA ont bouclé le parcours « Management stratégique bancaire - niveau 1 » (CEMSTRAT 1), conçu par le Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (COFEB) et HEC Paris pour armer les décideurs face à la révolution digitale. Au-delà du certificat, une promesse.

Le matin même, ils soutenaient leur travail de groupe devant un jury. Le soir, ils recevaient leur parchemin. Entre les deux, l'émotion, et une phrase qui résume la journée : « Vous serez une famille à vie ». Cette phrase est signée Armelle Dufour, directrice des projets stratégiques internationaux à HEC Paris. Elle en dit long sur ce que cette promotion a vécu depuis le lancement du programme, le 13 mai.

Venus de l'UEMOA, les lauréats ont suivi un cursus du Centre ouest africain de formation et d'études bancaires (COFEB), centre de formation et de recherche de la BCEAO, conçu pour les armer face à la transformation digitale, qui fait évoluer sans cesse les cadres réglementaires des opérations bancaires : cybersécurité, conformité, leadership, prise de parole. Animée par des experts de HEC Paris appuyés par des intervenants de la COFEB , la formation a débuté en ligne avant de se conclure en présentiel à Dakar.

Une photographie de l'UEMOA

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Sept pays, des banques mais aussi de la finance mobile, de la fintech, du crédit-bail, de la finance coopérative et du conseil : la promotion ressemble à la zone qu'elle représente. « Certains portent la finance, d'autres gèrent les risques, sécurisent les systèmes d'information, dirigent les opérations », a énuméré Mme Dufour, y voyant « une véritable photographie concentrée de l'écosystème de la zone UMOA ».

La responsable de HEC a convoqué un proverbe africain : « la sagesse est comme un baobab, une seule personne ne peut l'embrasser ». Traduction : ce qui s'est joué pendant ces mois, au-delà des modules, c'est l'intelligence collective. Les liens tissés entre les participants resteront, selon elle, ce qu'il y a de plus durable dans la formation. Autrement dit, la fameuse « famille ».

Un papier qui engage

Le certificat, a prévenu Mme Dufour, n'est pas qu'un trophée à encadrer : « il représente une responsabilité ». Il dit la confiance des dirigeants qui ont envoyé leurs cadres se former, et l'attente de les voir partager ce qu'ils ont appris. Prendre le temps de réfléchir et d'échanger est, a-t-elle insisté, « un acte de leadership ». Citant Joseph Ki-Zerbo, elle a rappelé que « l'avenir s'ouvre à ceux qui savent apprendre, désapprendre et réapprendre ».

Côté BCEAO, le représentant du Directeur Général du COFEB, Fernand Abountou, Conseiller du Directeur Général, a salué une assiduité « légendaire » et des travaux de groupe menés dans l'émulation, la bienveillance et la solidarité. Il a surtout fixé un cap : il a demandé aux lauréats d'être « des relais actifs » dans leurs institutions et des ambassadeurs du programme auprès de leurs directions générales. Un savoir qui se transmet, en somme.

S'adressant aux récipiendaires, M. Abountou a souligné que « les contributions que vous nous avez faites traduisent une exigence partagée, l'amélioration continue et guideront les ajustements qui seront apportés aux prochaines éditions afin de maintenir la pleine adéquation de nos programmes avec les défis de notre marché ».

Deux institutions de référence

Créé en 1977, le COFEB accueille chaque année environ 4 000 participants à travers quelque 200 sessions de formation et compte 69 structures partenaires. De son côté, HEC Paris, fondée en 1881, forme 8 000 participants par an en formation continue, compte 80 000 alumni dans 150 pays et figure au deuxième rang mondial des programmes ouverts d'éducation exécutive, selon le classement du Financial Times 2025.

Et après ?

Le CEMSTRAT 1 n'est pas une fin. Les lauréats sont certifiés de niveau 1 et peuvent viser le niveau 2. Pour ceux qui décrocheront les deux, la passerelle vers le Global Executive Master in Management de HEC Paris, un cursus diplômant, reste ouverte pendant cinq ans. Elle est le fruit de plus d'une dizaine d'années d'efforts du COFEB et de HEC pour inscrire ces formations dans une voie de diplomation, aboutie il y a trois ans. Un partenariat qui permet aussi aux participants de l'UEMOA de bénéficier d'un tarif subventionné par la BCEAO.

Vingt-six dirigeants repartent ainsi avec un papier, un réseau et une mission. Le papier, on peut l'encadrer. Les deux autres, il faudra les faire vivre.