Sénégal: Relance économique - Le Président Diomaye Faye insiste sur l'apurement de la dette intérieure et la reprise des chantiers

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, demande au gouvernement d'accélérer la relance des activités économiques, de reprendre les chantiers à l'arrêt et de procéder à l'apurement rapide de la dette intérieure. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 octobre, il a également insisté sur le financement des campagnes agricoles et horticoles ainsi que sur l'exécution des investissements publics prioritaires.

La relance économique figure parmi les priorités fixées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au gouvernement. Lors du Conseil des ministres du mercredi 28 octobre, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour accélérer les activités économiques et la mise en oeuvre des projets publics, notamment ceux inscrits dans les orientations budgétaires de 2026 et de 2027.

Parmi les instructions présidentielles figure l'apurement rapide de la dette intérieure, en concertation avec les organisations représentatives du secteur privé. Cette mesure vise à placer le règlement des engagements de l'État envers les entreprises au coeur des efforts de relance économique.

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Le président de la République a également insisté sur la nécessité de mener des actions concertées pour relancer les activités économiques et les chantiers à l'arrêt. Une orientation qui concerne notamment la poursuite des investissements publics et l'accélération des projets dans les secteurs prioritaires.

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a demandé une évaluation intégrale de la mise en oeuvre du Plan de redressement économique et social (PRES), ainsi qu'un état des lieux du déploiement des projets relevant de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Le chef de l'État entend ainsi disposer d'un bilan de l'avancement de ces programmes et accélérer leur exécution.

Les investissements publics et les campagnes agricoles en ligne de mire

Les infrastructures sociales figurent également parmi les priorités présidentielles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'intensifier la réalisation et l'équipement des établissements publics de santé, des universités, des Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) et des écoles modernes, avec des personnels qualifiés.

Il a aussi insisté sur l'accélération des projets d'électrification rurale et d'hydraulique, en particulier le Grand Transfert d'eau vers l'agglomération de Touba-Mbacké et le nouveau programme de forages multivillages.

Le financement des campagnes de commercialisation des produits agricoles et horticoles figure parmi les autres dossiers soumis à l'attention du gouvernement. Cette orientation place les besoins des filières agricoles parmi les leviers identifiés pour soutenir l'activité économique.

En parallèle, le président de la République a demandé au Premier ministre de faire le bilan d'étape du New Deal technologique et d'accélérer la rationalisation des secteurs public et parapublic.

La stabilité sociale comme condition de la relance

Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de préserver un climat social serein pour accompagner la reprise des activités économiques. Il a invité le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les centrales syndicales afin de parvenir à des consensus durables.

Le Premier ministre devra assurer un suivi rapproché de ce dialogue dans le cadre du Pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025.