Sénégal: « Niokolo-Base » - Une plateforme de gestion du patrimoine documentaire du Parc national lancée

La gestion des données du Parc national du Niokolo Koba (région de Kédougou) reste un casse-tête. Pour avoir une base de données claire et documentée, la Direction des Parcs nationaux, en collaboration avec l'École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad), a mis sur pied la bibliothèque numérique « Niokolo-Base ».

Le Parc national du Niokolo Koba, dans la région de Kédougou, est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1981. Cet écosystème clé pour la conservation de la biodiversité en Afrique de l'Ouest depuis sa création fait l'objet de nombreuses études, recherches, missions scientifiques et activités de conservation. Ces travaux ont produit, au fil des décennies, un important patrimoine documentaire portant sur la biodiversité, la faune, la flore, les écosystèmes, la conservation, la gestion du parc et les dynamiques socio-environnementales.

Mais, force est de constater qu'une partie de cette documentation était dispersée entre plusieurs bureaux et institutions, rendant l'accès difficile. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, à travers la Direction des Parcs nationaux et en partenariat avec l'Ong interuniversitaire d'Europe (Ucoopia), l'ambassade de Belgique au Sénégal et l'École de bibliothécaires, archivistes et documentalistes (Ebad) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), ont lancé, mardi 27 octobre, la bibliothèque numérique « Niokolo-Base ». Cette base de données constitue une réponse pertinente aux besoins des agents chargés de la gouvernance du Parc national du Niokolo Koba.

Elle permet de numériser et de centraliser des ressources documentaires. Selon Cheikh Ndiaye Sylla, conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, la bibliothèque numérique est un des sanctuaires de la grande faune du Sénégal, car elle est dédiée à la documentation scientifique et technique du Parc national du Niokolo Koba.

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Il a ajouté qu'elle doit devenir une référence dans le documentaire et un levier de coopération scientifique et environnementale au Sénégal. « Au-delà de la dimension technologique, cette bibliothèque numérique constitue un outil d'aide à la recherche, à la prise de décision, à l'amélioration des pratiques de gestion et de conservation durable de la biodiversité du parc.

Un tel exemple doit être pérennisé et démultiplié », a affirmé M. Sylla. La gestion de données constitue une difficulté majeure à cause du manque d'organisation dans la collecte, l'analyse, le partage et surtout leur stockage. Ainsi insiste-t-il sur « la mise en place de cet outil qui permet d'assurer une meilleure centralisation et une sécurisation des données des ressources du parc à l'air du numérique ».

Le directeur de l'Ebad, le Pr Djibril Diakhaté, pense qu'en plus de sa création, il faut garantir sa pérennité par l'installation d'une équipe formée et désignée au sein de la Direction des Parcs nationaux, mettre un dispositif d'alimentation continue, afin que chaque nouveau rapport, chaque nouvelle étude rejoigne la base, et faire un ancrage institutionnel et budgétaire durable.