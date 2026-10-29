Togo: Examens 2027 - Tout ce qu'il faut savoir

29 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

À vos agendas, candidats ! Les examens de l'année scolaire 2026-2027 s'étaleront du 24 mai au 25 juin 2027.

Ce sont les candidats au BAC I de l'enseignement général qui ouvriront le bal, du 24 au 28 mai.

Juin sera ensuite le mois de tous les enjeux. Les écoliers passeront le CEPD du 8 au 10 juin, avant de laisser la place aux collégiens du BEPC, du 15 au 17 juin.

Les étudiants en BTS, eux, devront tenir la distance : près de deux semaines d'épreuves écrites, du 14 au 25 juin.

Enfin, le BAC II (Terminale), toutes filières confondues (générale, technique et professionnelle),

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